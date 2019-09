Une corvée de nettoyage permet de récupérer 350 trappes à Pigeon Hill

Une corvée de nettoyage des berges à Pigeon Hill, sur l’Île Lamèque, a permis de ramasser plus de 350 trappes à homard échouées et plusieurs kilos de déchets, vendredi. Lisa Fauteux, directrice du groupe Verts Rivages, espère que ce succès communautaire sera copié par d’autres communautés côtières de la Péninsule acadienne.

Une vingtaine de personnes ont arpenté la plage, près du quai, à la recherche de détritus. Ils n’ont pas eu à chercher bien loin, comme en font foi les photos prises par un bénévole. Des pneus, des chaises de plastique et de la grosse ferraille – dont un énorme tuyau qui ne servait à rien – ont été extirpés de la plage et du rivage.

Ces déchets seront acheminés au site d’enfouissement d’ici à deux semaines.

«C’était vraiment impressionnant», n’a pu s’empêcher de commenter Mme Fauteux devant l’immense succès de cette corvée.Verts Rivages existe depuis près de 20 ans et vise à desservir les besoins environnementaux de la pointe nord-est de la Péninsule acadienne, et plus particulièrement le secteur Lamèque-Shippagan-Miscou.

La contribution de Nature Nouveau-Brunswick, qui a délivré les permis nécessaires afin de permettre aux véhicules motorisés (dont une excavatrice) de circuler sur la plage, de Gestion H20, du Club des naturalistes du N.-B., de l’Union des pêcheurs des Maritimes et de trois communautés de pêcheurs a été fort utile, selon la porte-parole.

«Cette expérience se veut un projet pilote, poursuit la directrice de Verts Rivages. On espère sensibiliser les autres communautés côtières à obtenir le même service. On veut que cela ait un effet d’entraînement.»

Lisa Fauteux a été particulièrement touchée lorsque l’excavatrice a dégagé un gros tuyau qui jonchait les abords du quai de Pigeon Hill. Elle ajoute que son coup de coeur de la journée a été le dialogue entre tous les participants, particulièrement avec les pêcheurs avec qui on n’a pas souvent la chance de jaser.

Autre impact important, ce geste environnemental amène les pêcheurs à se parler et à échanger sur une meilleure utilisation de leurs outils à travers les principes de développement durable, affirme-t-elle.

«J’ai senti énormément d’intérêt, d’ouverture et de bonne volonté à protéger la dune ainsi que le littoral et surtout beaucoup de satisfaction. Ça fait du bien un bon ménage!», clame-t-elle.

«Dans les années 1980, tout monde jetait ses ordures partout. Il y a eu une grande évolution de la conscience chez les gens et chez les pêcheurs. Aujourd’hui, ils veulent faire partie de la solution. Ils réfléchissent à amener des changements pour que l’ensemble de leur pratique ait moins d’impact sur l’environnement. Ils sont heureux de le faire», a-t-elle remarqué.

«La mer et le temps n’auront jamais été aussi durs sur notre littoral que depuis les dernières années, précise-t-elle. Les dunes et les écosystèmes côtiers en santé constituent des protections importantes et adaptées en plus d’abriter une importante biodiversité.»

Une autre corvée de nettoyage des berges est d’ailleurs à l’horaire, mercredi, à Miscou.