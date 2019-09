Une marche pour l’achat de lits palliatifs au Restigouche

La 7e Marche des médecins du Restigouche aura comme objectif, cette année, d’amasser des fonds pour le service des soins palliatifs dispensés à l’Hôpital régional de Campbellton.

La Marche des médecins est une jeune tradition qui constitue une campagne de financement intéressante pour la Fondation des Amis de la santé du Restigouche, organisation qui chapeaute l’événement.

Par le passé, les médecins et la population en général ont marché pour plusieurs causes, car outre l’argent, il s’agit également d’une occasion de sensibiliser les gens à différents enjeux du système de santé. Diabète, tabagisme, cancer, santé du cœur et des femmes enceintes… Cette fois, la marche se fera sous le thème des soins palliatifs.

Plus précisément, l’argent amassé par la fondation servira à l’achat de six lits destinés spécifiquement au domaine palliatif.

«L’objectif cette année est le même que lors des marches précédentes, soit de recueillir 30 000$. On estime le coût des lits et des matelas à environ 40 000$, ce qui veut dire qu’en théorie, il resterait

10 000$ supplémentaires à trouver, mais on (la fondation) s’est déjà engagé à payer la balance si nous devions recueillir moins de 40 000$», soutient Jean-Luc Landry, directeur de la Fondation des amis de la santé.

Selon ce dernier, les lits actuels commencent à montrer de sérieux signes d’usure.

«Ils ne remplissent plus leur mandat, ne sont plus adéquats pour cette clientèle particulière. Il est donc grand temps de les remplacer. Les soins palliatifs ici, ce n’est pas un luxe. Nous avons affaire à une population de plus en plus âgée. Il est donc important d’investir dans ce domaine afin de prendre soin de nos gens en fin de vie. On veut qu’ils soient le plus confortables possible pour leurs derniers jours», exprime-t-il.

Réaménagement majeur

Le choix de ce thème survient au moment même où l’unité des soins palliatifs de Campbellton vient de faire les frais d’un réaménagement temporaire majeur. Faute de personnel infirmier, l’unité a été intégrée à l’intérieur d’un autre service, celui de la gériatrie. Ce choix avait d’ailleurs soulevé la grogne des familles ayant un être cher utilisant ce service.

M. Landry soutient que ce changement n’affectera en rien les intentions de la Fondation.

«On parle d’améliorer les lits, alors, peu importe où ils se trouvent – sur une unité propre aux soins palliatifs ou sur une autre unité –, l’important c’est que ce sont les utilisateurs en fin de vie qui en bénéficieront. En fait, les lits vont simplement suivre le service, là où qu’il se trouve», explique le directeur de la fondation.

M. Landry affirme d’ailleurs avoir reçu la confirmation de la part du Réseau de santé Vitalité que le nombre de lits réservés aux soins palliatifs n’allait pas être revu à la baisse.

«C’était important pour nous, car on parle tout de même d’un montant considérable comme investissement et nous ne voulons pas dépenser l’argent de nos donateurs pour des choses qui ne sont pas utilisées», assure-t-il.

Pour ce dernier, la marche est par ailleurs un bon moyen de sensibiliser les citoyens à une cause touchant leur santé.

«Ça provoque un moment de réflexion. C’est aussi une occasion d’en apprendre davantage et même de rencontrer les spécialistes liés à ces domaines», souligne M. Landry.

L’an dernier, la marche avait pour thème la santé du cœur. Près de 40 000$ avaient alors été récoltés. Environ 350 personnes s’étaient alors élancées sur le parcours de cinq kilomètres qui traverse la ville de Campbellton. Cette année, le comité organisateur espère franchir le cap des 400 marcheurs.

La marche est prévue pour le 5 octobre. Elle débutera à 10h en face de l’entrée principale de l’hôpital.