Dans les coulisses du tournage des Newbies

Transformé en plateau de télévision, le restaurant le Paysan à Saint-Antoine fourmille d’activités. Artisans, techniciens et comédiens, sous l’oeil averti du réalisateur Frédéric Nassif et de sa garde rapprochée, s’affairent à tourner une nouvelle scène de la deuxième saison des Newbies qui en est à sa 15e journée de tournage.

Silence on tourne…Dans la peau d’un vieillard, le comédien Luc LeBlanc entre au restaurant Le Paysan en boitillant afin de prendre part à une audition un peu spéciale devant le regard d’un propriétaire de salon funéraire, Ryan Picard (Ryan Doucette) et la barmaid du Paysan, Kim (Bianca Richard).

Visiter un plateau de tournage, c’est l’occasion d’observer ce qui se déroule derrière la caméra et de voir la multitude de détails auxquels le réalisateur et son équipe doivent veiller. Pour chaque scène, de nombreuses prises sont nécessaires.

Ils sont une trentaine d’artisans du cinéma et 78 acteurs, dont 29 premiers rôles, à oeuvrer dans cette comédie télévisée. Frédéric Nassif se réjouit de revenir en Acadie et de retrouver l’équipe des Newbies qu’il juge de plus en plus expérimentée.

S’il y a deux ans, il était plutôt néophyte en matière de culture acadienne, aujourd’hui, le Québécois se plaît à travailler dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il s’est même découvert des racines acadiennes du côté de sa mère. En lisant le scénario, il s’est reconnu à travers les trois personnages d’humoristes incarnés par Luc LeBlanc, Christian Essiambre et André Roy. Ils sont devenus rapidement des amis.

«Quand je suis venu en repérage, je suis tombé en amour avec la région et les enjeux culturels. Je me suis rendu compte qu’au Québec, on est dans une sécurité culturelle. Ici, ils sont au front à se défendre et à essayer de survivre. Je pense qu’en tant que Québécois, il faut qu’on soit conscient du Canada français.»

Sur le plateau de tournage, il règne une belle complicité. Le rire est au rendez-vous. Bianca Richard admet qu’il est parfois difficile de garder son sérieux dans certaines scènes. Celle qui rêvait de cinéma et de télévision est heureuse de participer à cette série.

Comme les acteurs acadiens ont beaucoup d’expérience en théâtre, le défi a été de rendre le jeu moins théâtral, estime le réalisateur. Il constate que les comédiens ont pris énormément d’expérience depuis la première saison, ce qui rend le travail plus facile et le jeu encore plus juste. Le réalisateur recherche avant tout le réalisme et l’authenticité.

«C’est de l’humour, mais il ne faut pas le jouer gros. L’écriture va faire en sorte que la scène va être absurde ou drôle, mais il faut que le jeu soit dramatique et vrai. Ce n’est pas un stand-up comique. Ce sont des situations absurdes et décalées et il faut qu’elles soient interprétées d’une manière très juste.»

Frédéric Nassif qui a dirigé plusieurs téléséries considère que l’humour nécessite une grande précision.

«C’est de l’humour, il faut travailler le jeu, c’est chirurgical. Si on veut que la scène fonctionne, on ne peut pas la botcher.»

Vivre de l’humour en Acadie: loin d’être facile

Pour ce deuxième chapitre des Newbies qui comprend 13 épisodes, les vies personnelles des trois humoristes sont mises de l’avant. La vie amoureuse, la famille, les enfants sont au coeur du scénario de Christian Essiambre, André Roy et Fred Mallet. Les trois gars veulent toujours réussir en humour, mais ils cherchent aussi à être heureux. Ils devront accepter d’être pauvres ou avoir un autre emploi parallèlement à leur carrière d’humoriste naissante.

«On veut montrer une réalité qu’être humoriste à temps plein, il y en a pas. Chacun fait d’autres jobs en parallèle. Se rendre à Montréal est moins un objectif, mais si les gars peuvent se retrouver ensemble, être heureux et gagner leur vie avec l’humour, ce serait bien», explique André Roy.

Christian se retrouve donc serveur au restaurant le Paysan, Luc retourne à la télévision pour produire des chroniques et des publicités, tandis qu’André doit reprendre son ancien emploi auprès de son patron Jean-Marc alias Jean Marde, interprété par Matthieu Girard. Cette fois, les auteurs ont écrit les scénarios en ayant des comédiens en tête puisqu’il y a eu une première saison.

«Matthieu Girard est un bon exemple comment un comédien peut influencer des auteurs. Il est tellement bon. Il est baveux à souhait et il sera plus présent», a laissé entendre André Roy.

Christian Essiambre raconte qu’ils ont pu ainsi se servir du jeu des comédiens pour accentuer certains traits de caractère des personnages. Les rôles féminins occupent aussi une grande place, avancent les auteurs.

«Nous sommes trois gars qui écrivent pour des femmes. On fait ça du mieux qu’on peut. Dans nos vies, on est entouré de femmes fortes et c’est ce qu’on retrouve aussi dans la série et elles ont vraiment une grande place dans cette deuxième saison.»

Un peu de leur vie

Les auteurs s’inspirent beaucoup de leur propre vie. La première saison correspond un peu à ce qu’ils ont vécu il y a 20 ans, le deuxième volet retourne environ dix ans en arrière et la troisième saison, si elle voit le jour, rattrapera le présent. Dans ce second chapitre, ils abordent plusieurs sujets, dont les soirées d’humour corporatives. Le trio s’associera même avec un salon funéraire pour les soirées Mourir de rire. Ryan Doucette considère que Les Newbies permet de montrer les coulisses du monde de l’humour.

«Ce n’est pas facile à se lancer là-dedans. C’est où qu’on commence, comment on fait? Ça montre aussi la réalité de faire de l’humour dans une petite communauté. Si c’était à Montréal, ce serait une histoire différente», a exprimé le comédien et humoriste de la Nouvelle-Écosse.

Pendant les 44 journées de tournage, l’équipe qui dispose d’un budget de 3,2 millions $ se rendra dans plusieurs endroits du sud-est du Nouveau-Brunswick. Un tournage était prévu au Pays de la Sagouine, mais avec les dommages à la passerelle causés par la tempête tropicale Dorian, ils devront le déplacer au Musée des Pionniers à Grande-Digue.

Dans cette deuxième saison, de nouveaux personnages font leur apparition, dont celui de Valérie Babineau tenu par Karen Elkin. L’actrice québécoise bien connue Lucie Laurier jouera aussi dans un des épisodes. Produite par Productions du Milieu et Juste pour rire TV, Les Newbies sera diffusé à la télé et en ligne sur Unis TV en mars 2020.