40 ans pour le groupe Imperial à Richibouctou

L’un des employeurs les plus importants de la région de Kent a célébré quatre décennies de croissance jeudi.

Le Groupe Imperial, une entreprise de manufacture de produits de construction et de ventilation, a connu des années modestes à ses touts débuts.

À l’époque, ils étaient quatre. Wesley Johnson se souvient des premiers balbutiements de l’entreprise à Richibouctou, en 1979. Imperial était la première à occuper le parc industriel du village.

«J’ai commencé avec le père à Normand Caissie, j’ai travaillé pour lui pendant neuf ans et demi. Quand Normand a décidé de s’installer icitte, il m’a demandé de venir avec lui. J’ai dit OK», relate-t-il d’un ton énergique.

Wesley Johnson, retraité depuis cinq ans, est revenu à son ancien lieu de travail à l’occasion du 40e anniversaire de l’entreprise. L’allure des environs a beaucoup changé depuis.

«C’était un long processus et on a réussi. Depuis que Normand a commencé, le village a grossi et les employés viennent de partout», affirme-t-il.

Normand Caissie, lui, est encore aux commandes de son entreprise.

«Wesley, c’était le premier», se souvient Normand.

Malgré son cheminement, l’homme d’affaires ne songe que rarement au passé. Il dit lui-même qu’il préfère regarder vers l’avant.

«On sait exactement où on s’en va. Il y a certaines acquisitions qui vont se faire. L’entreprise a fait plus de 30 acquisitions de compétiteurs et d’autres compagnies en 40 ans, et on continue», dit le PDG.

Quelque 350 employés franchissent les portes de l’usine de Richibouctou chaque jour de semaine. À la grandeur de l’Amérique du Nord, le Groupe Imperial emploie environ 1100 personnes dans ses 11 usines.

Roger Doiron, maire de Richibouctou, croit que l’entreprise est une fierté économique pour la région. C’est ce qu’il a affirmé devant des centaines de travailleurs de l’usine, réunis jeudi matin pour souligner le 40e.

«À partir de Richibouctou, on a un exemple d’une industrie qui peut se développer sur un marché mondial. Ils ont des employés dévoués, et l’entrepreneur a des ambitions de développement qui seront bénéfiques pour la région», dit-il en entrevue.

Combler les lacunes

Thomas Raffy, PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, estime que le succès d’Imperial sert d’inspiration aux entreprises qui voudraient se lancer en affaires dans un milieu rural, où le manque de main-d’oeuvre est parfois plus prononcé.

«Cette région, comme beaucoup d’autres régions, fait face à des défis de main-d’oeuvre et à une population vieillissante. On peut voir qu’Imperial a été proactive au niveau de ces défis, et elle recrute à la fois des Canadiens, mais aussi des gens issus d’ailleurs dans le monde. Elle fait des démarches pour aller trouver des travailleurs qualifiés.»

Andrée Caissie Savoie, directrice des affaires corporatives pour Imperial, affirme que l’usine a environ 40 travailleurs issus de l’extérieur du Canada à son emploi.

L’arrivée de ces travailleurs crée un défi de logement que l’entreprise parvient tant bien que mal à surmonter.

Le maire Doiron explique que le village de Richibouctou encourage le développement d’appartements pour répondre aux besoins de logement des nouveaux arrivants. Un développeur immobilier a d’ailleurs aménagé 16 nouveaux appartements qui ouvriront bientôt dans le centre-ville de Richibouctou. Malgré tout, la région a toujours besoin de davantage de logements, selon lui.