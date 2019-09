Un bateau et sa remorque volés à Caraquet

Le bateau est de marque Sea Ray (modèle 260 SB) brun et blanc, de l'année 2012, avec un toit en toile noir et un moteur MerCruiser 350. Il a été volé entre le 18 septembre, à 20h30, et le 19 septembre, à 7h, à l'extérieur d'une résidence de la rue Sébastien. - Gracieuseté