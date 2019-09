Changement au droit de veto dans les CSR: la mobilisation grandit

Toutes les municipalités de la Péninsule acadienne, sauf une, ainsi que plusieurs cités et communautés des autres régions francophones ont ou s’apprêtent à signer la lettre du maire de Bertrand, Yvon Godin, demandant au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux de modifier la règle du droit de veto au sein des commissions de services régionaux.

Il y a deux semaines, l’Acadie Nouvelle dévoilait en primeur les intentions de M. Godin. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que ses collègues embarquent avec lui dans cette démarche importante.

Mais en plus de la Péninsule acadienne, quatre cités – Fredericton, Dieppe, Edmundston et Bathurst – ont montré un intérêt à appuyer cette position, en plus de nombreuses villes et villages membres de l’Association des municipalités francophones du N.-B.

La lettre de M. Godin à l’endroit du ministre Jeff Carr fait référence au dossier du ramassage hebdomadaire des ordures et du recyclage dans la région. Elle dénonce la position de la Municipalité régionale de Tracadie, à qui on reproche d’utiliser le droit de veto qu’elle a en sa possession pour prendre en otage le reste des communautés de la Péninsule acadienne dans un dossier qui ne le concerne plus (voir encadré).

Le changement demandé à la loi propose de conserver un droit de veto pour les municipalités détenant plus du tiers de la population d’une région, mais qu’il ne soit pas utilisé pour bloquer des projets qui n’inclut pas ledit détenteur de ce pouvoir.

«La CSR-PA est paralysée officieusement, a indiqué M. Godin en entrevue, satisfait de voir l’intérêt porté à son initiative. Les projets des mesures d’urgence et des infrastructures en loisir sont bloqués parce qu’on ne parle que de poubelles depuis un an. Mais nous aussi, les autres municipalités, avons également un droit de veto. Avec cette lettre au ministre Carr, on rassemble plus de 60% de la population de la région, sans oublier les autres communautés. Et la situation n’est pas unique à la Péninsule acadienne. On espère mettre de la pression sur le ministre.»

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, a répondu qu’il est au courant des frustrations du maire de Bertrand concernant les problèmes liés aux emprunts proposés et aux initiatives régionales.

«J’encourage la Commission de services régionaux et Tracadie à travailler ensemble pour trouver une voie à suivre. De plus, lorsque nous examinons les réformes de la gouvernance locale, en particulier autour d’initiatives liées aux CRS, des situations comme celle-ci seront certainement considérées comme faisant partie de cet exercice plus vaste», a-t-il indiqué au journal.

Les municipalités signataires ont le droit de modifier la missive destinée au ministre. Cependant, tous affirment que dans les conditions actuelles, «il n’est plus nécessaire de faire part de leur position à la table de la CSR-PA. Il n’est plus nécessaire également de travailler sur aucun autre projet permettant à notre région d’améliorer la prestation de ses services publics étant donné que l’intérêt du bien commun n’est plus l’élément essentiel qui dicte l’établissement de nos actions».

On ajoute que «si Tracadie, à elle seule, peut déterminer la destinée de l’ensemble des communautés de la Péninsule, nous jugeons donc que notre implication n’est plus nécessaire à la gestion des services régionaux».

Est-il déjà trop tard?

Il ne reste plus que quatre mois aux municipalités de la Péninsule acadienne pour se virer de bord dans le dossier de la collecte des déchets. La prochaine réunion de la CSR-PA, prévue le 26 septembre à Néguac, pourrait donc lancer plusieurs communautés et DSL dans un sprint qu’ils n’arriveront peut-être pas à gagner.

Et ce, même si la Municipalité régionale de Tracadie changeait soudainement d’idée et acceptait d’appuyer la demande d’autorisation d’un prêt de 1,9 million $ pour l’acquisition d’une flotte régionale l’excluant du portrait.

«Nous gardons toujours espoir que Tracadie va changer d’idée et va appuyer notre projet, se croise les doigts le maire de Bertrand, Yvon Godin. Mais peu importe si Tracadie dit oui ou maintient son droit de veto à la réunion du 26, il est déjà trop tard pour lancer notre propre flotte d’ici au 15 janvier. Ce sera impossible d’y arriver.»

Plusieurs représentants de municipalités avec qui l’Acadie Nouvelle a pu discuter récemment affirment qu’ils réfléchissent actuellement à des solutions de rechange, question de ne pas être pris au dépourvu une fois les contrats terminés.

«Personne ne veut voir les poubelles traîner dans les rues», a soutenu le maire de Lamèque, Jules Haché, en début de semaine.

Justement, à Néguac, les élus assis autour de la table de la CSR-PA préparent leurs prochaines actions. Car il deviendra alors primordial de trouver une solution temporaire entre la fin officielle des contrats actuels de collecte des ordures avec l’entreprise privée et le démarrage de la flotte péninsulaire. Ce délai pourrait prendre plusieurs semaines, est d’avis M. Godin.

La CSR-PA a voulu lancer un projet régional avec ses propres camions et ses propres employés, au coût de plus de 3 millions $, dès le début de 2020. Ça prendrait la relève de l’actuel système qui fait affaire avec l’entreprise privée pour la couverture des 11 zones.

La Municipalité régionale de Tracadie s’est opposée. Comme elle détient un droit de veto sur tout ce qui touche les finances de la commission en vertu du fait qu’elle représente plus du tiers de la population de la Péninsule acadienne, cette idée a avorté.

La CSR-PA est revenue à la charge avec un plan modifié, excluant Tracadie. Elle a alors demandé une autorisation d’emprunt de 1,9 million $ pour lancer sa flotte. Encore là, la MRT s’est opposée. Quelques jours plus tard, Tracadie a confirmé son intention d’y aller avec son propre service pour les quelque 16 000 citoyens de son territoire.

Le village de Néguac est maintenant isolé du reste de la Péninsule acadienne, son maire Georges Savoie a laissé entrevoir la possibilité de se tourner de bord et d’aller trouver la CSR de Miramichi.