Un don de 1 million $ de Frank McKenna pour former des leaders à l’U de M

L’Université de Moncton a annoncé en grande pompe vendredi la création du Centre de leadership Frank McKenna-L’alUMni. Le projet d’envergure qui a reçu un don d’un million de dollars de l’ancien premier ministre a pour mission de former la prochaine génération de leaders francophones.

De multiples personnalités du monde des affaires, de la politique et du milieu universitaire se sont réunies vendredi midi au bar Le Coude de l’Université de Moncton. Tous ont assisté au dévoilement du centre.

Le Centre de leadership Frank McKenna-L’alUMni veut permettre aux étudiants de devenir des citoyens éveillés sur le monde, animés par les enjeux d’ici et d’ailleurs.

Le centre ne s’adresse pas seulement aux étudiants en administration des affaires, bien au contraire, selon Jean-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton.

«Si tu es en arts visuels par exemple, il est possible que tu sois ton propre patron», informe-t-il.

Il s’agit d’une plateforme ouverte à tous les étudiants de l’Université de Moncton et ne fait pas partie du cursus scolaire d’un programme en particulier. Les enseignements et expériences du centre sont une formation complémentaire pour favoriser le développement de la fibre entrepreneuriale des étudiants participants.

«Le leadership est important dans un nombre considérable de domaines. On voulait que tout le monde du spectrum soit considéré comme un leader potentiel», a lancé Frank McKenna, ancien premier ministre de la province et homme d’affaires influent.

Une cohorte d’environ 20 à 25 étudiants sera recrutée selon leur motivation, leur engagement et leur rendement académique. Ils seront choisis, peu importe leur domaine d’études, leur discipline, leur faculté et leur campus.

M. Couturier a expliqué qu’idéalement, il y aura une première cohorte au centre dès septembre 2020. La première étape demeure d’embaucher un directeur qualifié d’ici Noël pour que celui-ci puisse établir la programmation.

La prochaine génération de leaders

Le don personnel de la famille McKenna d’un million de dollars a été remis à la campagne Évolution, qui est derrière la mise en œuvre de ce centre. L’objectif est d’amasser 50 millions $.

«Actuellement, on a franchi le cap du 40 millions $, précise M. Couturier.

L’ancien premier ministre a voulu investir dans l’entrepreneuriat, car cette compétence est présente dans bien des domaines confondus. Il est d’avis que c’est aussi une façon de donner de l’assurance aux jeunes pour leurs futurs accomplissements.

«J’ai grandi sur une ferme et je ne connaissais absolument rien à propos du monde et j’aurai aimé en savoir plus. Je n’avais jamais été en dehors du Nouveau-Brunswick», se remémore-t-il.

Les leaders ne tombent pas des arbres, selon lui. Ils acquièrent des compétences entrepreneuriales en ayant eu la chance de s’essayer, de tâter le terrain. De là, ils sont à même de développer leur plein potentiel.

«On peut produire plus d’ambassadeurs, plus de juristes, plus de grands auteurs, plus de leaders d’entreprises qui engageront des centaines, peut-être même des milliers de gens.»

L’association L’alUMni, composée de diplômés de l’Université de Moncton, avait offert un don d’un million de dollars à la campagne Évolution à l’automne 2017.

Marc-Antoine Chiasson, président de L’alUMni, réitère la mission du Centre de leadership Frank McKenna-L’alUMni.

«Au fil du temps, nous pourrons compter sur une jeune génération de leaders francophones, actifs, engagés et dynamiques», fait-il valoir.