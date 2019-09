Grand-Sault: l’organisme On 100 Soucie fait à nouveau des heureux

L’organisme de bienfaisance On 100 Soucie de la région de Grand-Sault poursuit de plus belle sa mission de redonner à la communauté.

Dans le cadre de sa cinquième soirée de remise de don et d’action communautaire tenue la semaine dernière, les membres du groupe ont collectivement décidé de verser 3600$ à la Fondation des amis de l’Hôpital Général de Grand-Sault.

Trois organismes de bienfaisance de la région choisis au hasard la semaine précédente étaient en lice et espéraient mettre la main sur la contribution fournie par ce mouvement charitable qui tend à gagner en popularité en Amérique du Nord.

L’Escale MadaVic et le Fond de Bourse de la Polyvalente Thomas-Albert étaient aussi de la course afin de recevoir ce coup de pouce financier.

L’initiative des On 100 soucie devrait contribuer à la mise en place de l’unité de chirurgie de cataractes qui desservira la grande région de Grand-Sault avec au-delà de 500 chirurgies par année.