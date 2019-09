Elizabeth May fait le plein de sympathisants à l’Université de Moncton

Une petite foule en liesse a accueilli la chef du Parti vert à l’Université de Moncton, lundi après-midi.

La députée de Saanich-Gulf Islands s’est présentée au bar étudiant en compagnie de la candidate de Moncton-Riverview-Dieppe, Claire Kelly.

Elle en a profité pour faire l’éloge de Greta Thunberg, jeune activiste climatique qui participait, lundi, au Sommet sur le climat de l’ONU, à New York.

«Il y a un seul leader sur cette planète, et elle s’appelle Greta Thunberg. Elle est courageuse, honnête et elle n’a pas le sentiment qu’on doit dire les choses de manière gentille ou respectueuse», s’est-elle exclamée, l’émotion dans la voix.

Elle a salué la tendance de la jeune suédoise âgée de 16 ans à ne pas mâcher ses mots pour dénoncer l’inaction des leaders politiques face aux changements climatiques.

L’affirmation a été accueillie par des applaudissements nourris dans la salle.

Elizabeth May n’est restée qu’une quinzaine de minutes sur le campus, puis a repris la route en direction de Charlottetown à bord d’une Tesla, une voiture électrique de luxe que s’est offert le parti pour la campagne électorale.

Lors d’une courte entrevue à sa sortie du bar étudiant, la chef a expliqué qu’elle a effectué cet arrêt à Moncton – le premier au Nouveau-Brunswick depuis le déclenchement des élections – à la suggestion de sa candidate locale.

«Je cherche toujours des occasions de parler aux jeunes et aux étudiants», a-t-elle dit.

Nous lui avons demandé si elle le fait pour s’attirer la sympathie de la population étudiante, un bassin d’électeurs qui n’a pas peur de voter pour les partis non traditionnels.

«Ce n’est pas pour obtenir des votes, c’est une question d’inspiration. C’est une question de travailler ensemble, pour leur avenir. Ce n’est pas un slogan, c’est vrai que l’urgence climatique est une menace énorme pour eux.»

Quelques étudiants dans la salle ont d’ailleurs reconnu que le message de Mme May sur les changements climatiques touche une corde sensible chez eux.

«Je n’aime pas m’identifier à un seul parti, c’est important de s’informer sur les campagnes électorales des différents candidats. L’environnement est quelque chose qui me tient à coeur», a mentionné Océane Doucet.

Elle estime que le message de la chef du Parti vert trouve plus facilement une oreille attentive chez la population étudiante, étudiante en information-communication.

«On est jeunes, on vit plus dans cette réalité-là et on commence à voir directement les impacts des changements climatiques. Ça pourrait affecter nos enfants et nos petits-enfants, donc ça nous touche plus comme étudiants, et ça se ressent ici.»

Alexandre Arseneault, étudiant en sociologie, estime lui aussi que l’enjeu de l’urgence climatique attire les étudiants vers le Parti vert.

«On est certainement plus ouverts aux verts qu’aux conservateurs, qui veulent maintenir le statu quo. Il n’y a pas de place pour cela sur le campus», a indiqué l’étudiant.

«Ça sera difficile d’être conservateur quand il ne restera plus rien à conserver…»

Dans les sondages, le Parti vert demeure néamoins bien loin derrière les deux chefs de file, le Parti libéral et le Parti conservateur.

Antonie Lagacé, étudiant à la maîtrise en éducation, ne se fait pas d’illusions, mais il constate que le Parti vert a connu un un certain succès dans une province voisine.

«Les électeurs de l’Île-du-Prince-Édouard viennent d’élire les verts à l’opposition. Ce serait intéressant qu’ils le soient aussi au niveau fédéral.»