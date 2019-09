Les verts croient pouvoir réussir une percée au N.-B.

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, à Fredericton en compagnie de quelques-uns de ses candidats. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le Parti vert du Canada pense pouvoir faire des gains au Nouveau-Brunswick lors des élections et certains experts ne sont pas fermés à cette possibilité.

La chef de la formation écologiste, Elizabeth May, est de passage dans la province ces jours-ci pour faire campagne avec ces candidats locaux.

Après s’être arrêtée à Fredericton et Moncton lundi, Mme May a rendez-vous à Sackville mardi.

Lors d’un ralliement dans la capitale provinciale, la chef des verts y est allée de quelques prédictions concernant les résultats du scrutin du mois prochain.

À son avis, les Canadiens s’apprêtent à élire un gouvernement minoritaire et elle compte sur le Nouveau-Brunswick pour faire grossir le caucus du Parti vert à Ottawa.

«Nous avons besoin d’un gouvernement minoritaire avec beaucoup plus d’élus verts pour que nous puissions nous assurer que les gens tiennent leurs promesses», dit-elle.

Le succès du Parti vert aux élections provinciales de l’an dernier et l’engouement des électeurs sur le terrain font dire à Mme May que «rien n’est impossible» cette fois-ci pour les verts au Nouveau-Brunswick.

«Nous avons des espoirs réalistes de faire une percée au niveau fédéral ici au Nouveau-Brunswick», avance-t-elle.

«Pour la première fois, nous avons de très bonnes chances (de faire des gains). Je suis étonnée par notre niveau d’appui dans nos sondages internes, mais je suis vraiment heureuse.»

Le Parti vert du Canada n’a jamais réussi à faire élire de député au Nouveau-Brunswick. Toutefois, leurs cousins provinciaux comptent trois élus à l’Assemblée législative.

La chef affirme que c’est dans les circonscriptions de Fredericton, de Beauséjour et de Moncton-Riverview-Dieppe que les verts ont le plus de chance d’être élu le 21 octobre.

Selon le politologue Jamie Gillies, de l’Université St. Thomas, le Parti vert pourrait remporter une circonscription au Nouveau-Brunswick.

«Leur meilleure chance est probablement à Fredericton, étant donné que la candidate Jenica Atwin a beaucoup de talent en campagne et que la circonscription fédérale englobe la circonscription provinciale de Fredericton-Sud où David Coon a été réélu», analyse-t-il.

«Fredericton est probablement la meilleure chance des verts d’obtenir un siège à l’est de l’Ontario.»

Le Parti vert pourrait aussi créer la surprise dans Beauséjour, même si ses chances sont beaucoup plus minces, ajoute le professeur Gillies.

La circonscription détenue par le ministre libéral Dominic LeBlanc est représentée en partie par deux députés du Parti vert au provincial, Kevin Arseneau et Megan Mitton, souligne-t-il.

«Bien que personne ne s’attende à ce que Dominic LeBlanc soit défait, (la candidate) Laura Reinsborough pourrait tirer profit de cette popularité des verts dans la région», prévient le politologue.

Il existe bel et bien un engouement pour le Parti vert dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, selon le vice-président de la firme de sondage MQO Research, Stephen Moore. Toutefois, cette popularité n’est pas encore suffisante pour se transformer en victoire dans les urnes.

«Les verts ne sont en tête dans aucune région du Nouveau-Brunswick et ils ne sont pas en deuxième place non plus, mais ils ont certainement un niveau d’appui raisonnable dans la région de Fredericton», explique M. Moore.

«La grande question pour le Parti vert au Nouveau-Brunswick est de savoir s’il peut mobiliser suffisamment d’électeurs et s’il sera en mesure d’obtenir le niveau de soutien nécessaire pour remporter un siège en particulier. Pour l’instant, ce n’est pas très clair», précise-t-il.

Lors des dernières élections fédérales, le Parti vert avait récolté 4,7% des suffrages au Nouveau-Brunswick. Son meilleur score avait été réalisé dans Fredericton avec 12,4% des voix.