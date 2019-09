Zenabis: «Toute l’usine peut désormais servir à la production de cannabis»

L’usine d’Atholville de la compagnie Zenabis vient d’atteindre son plein potentiel d’expansion.

Lorsqu’il a été question d’implanter une usine de production de cannabis à l’intérieur des anciens locaux de Fils Atlantique d’Atholville, les promoteurs de Zenabis ont fait miroiter beaucoup d’espoirs à la population du Restigouche. Si plusieurs ont émis des doutes au départ, ceux-ci semblent s’être évaporés en cours de route, soit au rythme des embauches massives et des projets d’agrandissements.

La dernière bonne nouvelle est tombée lundi. Le producteur de cannabis a annoncé qu’il venait d’obtenir les autorisations nécessaires pour la culture du cannabis à l’intérieur de sa toute dernière phase de développement (2C-2) de son usine d’Atholville. Ce faisant, le projet est maintenant complété au Restigouche.

«Toute l’usine peut désormais servir à la production de cannabis», explique May Nazair, porte-parole de l’entreprise, qualifiant d’exponentiel le travail accompli depuis deux ans au site restigouchois.

«En 2017, lorsque nous avons annoncé notre première phase de développement, l’usine était pratiquement vide. Nous n’avions alors que 65 000 pieds carrés destinés à la culture. Avec l’annonce d’aujourd’hui, on complète les 380 000 pieds carrés de l’usine. C’est beaucoup de progrès accomplis en peu de temps», exprime-t-elle.

Cette nouvelle et dernière phase de développement consiste en une augmentation de la superficie de production d’environ 85 000 pieds carrés. Les nouvelles chambres de cultures permettront à l’entreprise de produire environ 3000 kg supplémentaires de cannabis par année. Du coup, l’usine se retrouvera désormais avec une quarantaine de salles de cultures uniquement, ce qui portera la capacité de production annuelle à 46 300 kg.

Cet ajout se reflétera également au niveau de la main-d’œuvre. Pour le moment, la division Atholville emploie un peu plus de 400 personnes. Lorsqu’elle sera pleinement fonctionnelle, ce nombre devrait varier entre 500 et 550 selon Mme Nazair.

Fini l’expansion au Restigouche?

Maintenant que l’usine d’Atholville est complétée, la compagnie pourra se concentrer pleinement sur sa production ainsi que sur ses projets d’agrandissements de ses autres sites (Delta et Langley en Colombie-Britannique ainsi que Stellarton en Nouvelle-Écosse). Cela signifie-t-il toutefois la fin de tout projet d’expansion au Restigouche?

«Pour le moment, on va travailler avec ce que l’on a ici, mais la porte n’est pas fermée. On ne sait jamais ce qui nous attend», exprime Mme Nazair.

L’usine d’Atholville se concentre beaucoup sur la culture de fleurs séchées (marque Zenabis/Namaste). On y manufacture par ailleurs aussi des joints préroulés (Blazery), ainsi que des huiles.

Production accrue

Du côté de la production, ça roule chez Zenabis depuis quelques mois. En fait, les deux derniers rapports fournis par l’entreprise montrent que les résultats sont beaucoup plus élevés que les projections initiales.

En août dernier, Zenabis a produit tout près de 2000 kg de cannabis, soit 400 kg de plus que les prévisions (pourtant déjà révisées à la hausse le mois précédent).

«Nos projections étaient conservatrices parce que nous partions de très loin. Même si nous avions de l’expertise dans nos rangs, il reste qu’il y avait beaucoup de variables qui étaient inconnues. Finalement, ça va très bien et on le voit au niveau de la production alors que celle-ci excède de beaucoup nos attentes. Et il va de soi que ce sont de très bonnes nouvelles pour nos clients, mais aussi pour les finances de l’entreprise», explique Mme Nazair, ajoutant que cette performance est largement due à la bonne production de l’usine restigouchoise.

Prêt pour octobre

L’annonce de la fin des projets d’expansion à l’usine d’Atholville survient à quelques semaines à peine du premier anniversaire de la légalisation du cannabis à des fins récréatives et, du même coup, de la légalisation des produits comestibles avec extraits de cannabis.

Si l’une des grandes forces de l’usine d’Atholville est la culture des plants, on y fait également de la recherche et développement en vue d’être prêt pour ce nouveau marché qui s’ouvrira sous peu.

«On travaille fort afin de pouvoir offrir une gamme de produits. On risque de voir ceux-ci sur les tablettes aux alentours de décembre», souligne la porte-parole.