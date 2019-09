170 adolescentes à la découverte de métiers non traditionnels

Elles sont jeunes, elles sont dynamiques et grâce au travail des générations précédentes, les possibilités de carrière sont plus vastes que jamais. L’avenir leur appartient.

Catherine Noël, Anny Kim LeBreton et Catherine Robichaud, de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, figuraient mardi parmi les quelque 170 adolescentes provenant de quatre écoles secondaires de la Péninsule acadienne qui ont participé à une journée d’exploration de carrières et de métiers au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Caraquet.

Au cours de la journée, les participantes ont pu rencontrer des femmes œuvrant dans différents métiers et professions, dont la soudure, la plomberie, l’électricité, la pêche, la biologie et l’informatique. Des représentantes de la GRC et des Forces armées canadiennes étaient aussi sur place.

Catherine Noël compte plusieurs soudeurs au sein de sa famille. L’élève de 11e année a souvent rêvé d’enseigner l’éducation physique, mais le fait de rencontrer une femme oeuvrant dans la soudure élargit les horizons.

«Je ne l’avais jamais envisagé, mais là, je vois que d’autres filles font ça et que c’est un bon métier. C’est le fun parce que c’est un travail où tu bouges et tu peux faire plusieurs choses différentes.»

De son côté, Anny Kim LeBreton souhaite un jour devenir avocate, mais mardi, elle a découvert d’autres professions intéressantes.

«Je garde la porte ouverte. Si je découvre un métier qui m’intéresse plus, je vais le considérer. Je me suis rendu compte qu’il y a d’autres domaines qui ont l’air intéressant, comme l’informatique et il ne faut pas nécessairement aller à l’université.»

Catherine Robichaud a également de grandes ambitions dans la vie.

«J’ai toujours su que je voulais faire quelque chose de plus grand, mais aujourd’hui, je me suis rendu compte que je n’ai pas nécessairement besoin d’aller à l’université et qu’il ne faut pas nécessairement aller à Moncton ou au Québec.»

L’adolescente a particulièrement apprécié la présentation d’Odile Gauvin, capitaine d’un bateau de pêche.

«Elle était vraiment intéressante. Elle nous disait que nous sommes capables de faire n’importe quoi et qu’il ne faut pas sentir limité par quelque chose à cause des hommes.»

Grâce aux efforts de pionnières de générations précédentes, ces jeunes femmes ont l’impression d’avoir plus de possibilités devant elles.

«Aujourd’hui, on a vu beaucoup de présentations. On dirait que les femmes dans les métiers, ça devient plus commun. Comme femmes, on dirait qu’on a moins peur d’y aller et de foncer pour faire des travaux que les hommes font normalement», dit Catherine Robichaud.