Il faut plus que de la pluie pour décourager les chasseurs d’orignaux

Jacques Haché et son fils Jacob ont rapidement abattu leur prise, mardi matin, journée de l'ouverture de la chasse à l'orignal. On les voit ici en compagnie de Reno Ouellette. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Le coup d’envoi de la chasse à l’orignal a été donné mardi matin au Nouveau-Brunswick.

La matinée avait bien débuté avec des températures parfaites en forêt. Frais, légèrement nuageux, pas trop venteux. Mais la météo s’est rapidement gâtée par la suite. Et malheureusement, les chasseurs devront composer avec un temps similaire, donc plutôt maussade, pour les prochains jours.

Qu’à cela ne tienne, il faut beaucoup plus que quelques gouttes de pluie pour faire reculer les amateurs de chasse à l’orignal.

Au bureau des Ressources naturelles de Campbellton mardi matin, on ne se bousculait pas aux portes. À 10h, moins d’une demi-douzaine de chasseurs avaient enregistré leur bête.

«C’est un début tranquille, mais il est encore tôt. Je ne suis pas inquiet, ça va être plus occupé que ça tantôt. La première journée, c’est toujours la plus achalandée», raconte Bruno Pelletier, superviseur du bureau régional des Ressources naturelles.

L’an dernier, quelque 3528 orignaux ont été abattus lors des cinq journées de la chasse, un nombre plus qu’honorable, mais qui demeure de la récolte record de 3801 à l’automne 2017.

Selon M. Pelletier, rien n’indique que la chasse sera mauvaise cette année, surtout que plus de permis ont été décernés qu’en 2018 (4744 cette année contre 4452 l’an dernier).

«Le cheptel semble en très bonne santé. Le seul facteur qui pourrait jouer vraiment contre les chasseurs, c’est la météo», indique-t-il.

Chasse père-fils

La chasse de Jacques Haché de Tracadie n’aura pas été très longue. Ce dernier a abattu son orignal un peu après 8h mardi non loin de Kedgwick. Et c’est une belle bête que ce dernier a ramenée, avec un panache de 36 pouces et l’équivalent d’environ 670 livres de viande.

Cette partie de chasse avait un petit quelque chose de particulier, soit l’occasion de créer de beaux souvenirs familiaux puisque son fils, Jacob, s’est joint au groupe.

«Les licences sont rares et difficiles à obtenir. C’est seulement ma deuxième. J’ai dit à Jacob: Si tu veux venir, c’est le moment parce que je ne sais pas quand sera la prochaine fois. Et je suis content qu’il soit venu. On vit vraiment une belle expérience père-fils», raconte M. Haché.

L’élève âgé de 11 ans de l’école La Source a pris congé de l’école pour la semaine afin de profiter de l’expérience au maximum, une absence bien entendu sanctionnée par ses parents.

Pour Jacob, il s’agissait d’une première expérience comme participant à une chasse. Certes, ce n’est pas lui qui a tiré, mais c’est tout comme.

«C’était vraiment l’fun. J’ai été vraiment impressionné quand l’orignal est apparu devant nous, comment il était gros», raconte le jeune homme, l’orignal s’étant aventuré à une dizaine de pieds seulement du groupe.

La revanche des hommes

Jérémie Thériault, de la région de Bathurst, peut de son côté se compter chanceux. Après avoir postulé pour un permis pendant vingt ans, il l’a enfin obtenu l’année dernière. Un contretemps l’a toutefois empêché de pouvoir l’utiliser. Il a postulé de nouveau cette année, et deux en deux. Le voilà aujourd’hui avec son premier trophée, une femelle d’environ 330 livres de viande abattue mardi vers 7h dans la zone 4.

«C’est ma première chasse et mon premier orignal. C’est donc fini pour moi cette année. Je vais pouvoir laisser mon lit à quelqu’un d’autre», raconte-t-il en riant.

Car il faut dire que si la chasse est terminée pour M. Thériault, elle ne l’est pas pour ses acolytes. Ceux-ci constituent un groupe de neuf chasseurs.

«Et nous avons toujours deux autres permis. On termine ici et on s’en retourne aider les autres», souligne Alain Thériault qui l’accompagnait.

Ce trophée qu’il partage avec Jérémie Thériault et Reno Ouellette a une petite connotation bien spéciale. C’est que sa conjointe – Josée – chasse également l’orignal de son côté, avec un groupe entièrement féminin baptisé les «Femmes panaches».

«Elles sont vraiment vaillantes. Elles vont à la chasse entre elles et ne veulent absolument aucune aide de la part de leurs hommes. C’est leur moment en forêt. Il y a même une petite compétition amicale entre elles et nous. Il y a quatre ans, elles ont abattu leur orignal avant nous. Mais cette année, c’est nous les premiers», note Alain Thériault non sans une certaine fierté.