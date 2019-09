La dernière journée de Tent City

L’ambiance est plutôt maussade à Tent City, mardi après-midi. Dans cette petite communauté qui s’est créée sur la rue Albert à Moncton, les résidents sont tristes de quitter cet endroit qui a été leur chez soi durant tout l’été. Ils leur restent peu de temps pour faire leur bagage, car mercredi, le camp sera rasé par la Ville.

«Je ne pense pas que tu peux descendre plus bas que ça. Quand tu es ici, c’est que tu as perdu tout ce que tu pouvais perdre», exprime Paris, résidente de Tent City.

Paris en a long à dire sur l’engrenage dans lequel se retrouvent les gens en situation d’itinérance et le peu d’aide fourni par le gouvernement.

«Au lieu de nous regarder de haut, ils devraient essayer de comprendre, d’être plus humains et d’avoir un cœur», décrit-elle.

Partout dans le camp de fortune, les gens trient et empilent leurs biens dans des boîtes. L’atmosphère est lourde. Plusieurs d’entre eux ne savent pas encore où aller.

Paris et son copain, Jim, ramassent leurs effets personnels devant leur tente. En quelques mois, ils ont accumulé une quantité phénoménale d’objets des plus diversifiés. Le couple doit composer avec une situation bien particulière: Paris est enceinte de cinq mois et demi.

Jim rapporte qu’il est sur une liste d’attente pour avoir une place dans un logement social. On lui aurait dit que son cas était jugé prioritaire.

«Ce n’est pas garanti qu’on va être capable d’avoir un logement avant que le bébé arrive. On a zéro revenu et on n’a pas reçu d’argent depuis longtemps».

«Si nous n’avons pas de revenu et pas de maison, le gouvernement va prendre notre bébé», confie-t-elle, la voix nouée par l’émotion.

La municipalité propose aux sans-abri de se diriger vers les deux refuges de la ville, la Maison Nazareth et la Harvest House.

Jim et Paris ne veulent pas y aller, notamment parce que les hommes et les femmes sont séparés. Ils veulent demeurer ensemble.

«J’ai une copine enceinte. Je dois prendre soin d’elle», insiste-t-il.

«Et c’est toujours les mêmes qui traînent là-bas. Tu te fais voler tes affaires. Je ne veux jamais aller là-bas. J’aime mieux dormir dehors.»

Des abus

Paris n’est pas étonnée d’assister à la fermeture de Tent City. Elle reconnaît qu’il y a eu des abus.

«Je comprends pourquoi ils vont raser ce camp. Le monde ne s’est pas ramassé. Il y avait des poubelles partout. Ce n’est pas beau à regarder», déplore-t-elle.

Mais l’option des refuges ne plaît pas à grand monde dans le camp de fortune.

Trois autres résidants, Chop Vincent, Dolora Paul et Jim (autre Jim), partagent la même opinion.

«Je suis un survivant. Je sais comment survivre», lance d’emblée Chop Vincent.

«Je me suis demandé pourquoi maintenant. Je pensais que nous avions une entente. Ils allaient nous laisser ici jusqu’à ce que le refuge sur la rue Albert ouvre», se questionne Dolora.

Le refuge sur la rue Albert évoqué par Dolora est la nouvelle Maison Nazareth. Les portes étaient censées ouvrir le 1er août, mais les travaux ont été retardés. Il y a eu également plusieurs complications de nature bureaucratique.

Jim se considère chanceux, car il a un endroit où loger à Miramichi.

«Je suis juste resté ici pour le fun au début. Mon frère restait ici et mon fils avait aussi une place ici. Je ne voulais pas être dans ses jambes tout le temps, alors je me suis trouvé une tente», raconte-t-il.

Même si le séjour a été de courte durée pour ces campeurs, Jim a pu en voir de toutes les couleurs.

«Le monde se chicanait tout le temps. C’était le Far West!», glisse-t-il.

Les trois ont décrit l’ambiance comme étant tendue entre les sans-abri qui vivent entassés les uns sur les autres dans les refuges, causant de façon inévitable des conflits.

«Des fois tu te fais voler et quand tu t’en rends compte le matin, tu deviens vraiment fâché et c’est là que tu te fais mettre dehors», ajoute Chop Vincent.

Jim quitte donc le Grand Moncton, mais s’il avait eu le choix, la question ne se serait pas posée.

«Je vais retourner à Miramichi. Mon fils vit ici, j’aurai préféré vivre ici. Si j’avais eu une place où rester, je serai resté», se désole-t-il.

Expulsés avant l’hiver

Isabelle LeBlanc, directrice des communications à Moncton, assure que cette éviction est faite maintenant afin d’éviter une situation de dernière minute. L’an passé, un camp du genre avait été démantelé en novembre.

«C’est vraiment dans le but de leur donner suffisamment de temps pour effectuer une transition avant que la température change. Plus on attend, plus les lits dans les refuges actuels risquent d’être occupés par d’autres qui se préparent aussi à l’hiver», a-t-elle précisé par courriel.