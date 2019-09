Les jeunes électeurs peuvent faire basculer l’élection fédérale

Les jeunes de 18 à 38 ans représentent désormais plus du tiers des électeurs aux élections fédérales. Ils ont le pouvoir de faire pencher la balance en faveur d’un parti le 21 octobre. Reste à voir s’ils se mobiliseront et iront voter.

Pour répondre à nos questions, l’Acadie Nouvelle s’est tournée vers divers intervenants qui s’intéressent à la participation électorale des jeunes.

Dre Eugénie Dostie-Goulet, chargée de cours à l’École de politique appliquée de Sherbrooke, a accepté de partager ses observations.

Au bout du fil, elle souligne d’abord l’incontournable: «Pour que les jeunes aient un impact, il faut premièrement qu’ils votent.»

Mme Dostie-Goulet répartit les jeunes électeurs en trois groupes distincts, soient les 18-22 ans, les 22-26 ans et les 26-38 ans, en tenant compte de leur réalité respective.

Les 18-22 et 22-26

«Le premier groupe est particulier puisque ce sera la première fois cette année qu’il se rendra aux urnes», a mentionné la professeure à propos de ceux que l’on appelle les millénariaux.

En 2015, lors de la dernière campagne électorale, Élections Canada a mis en place un projet pilote pour mousser la participation des jeunes électeurs, y compris des bureaux de vote temporaires dans les collèges et universités. Les mesures – désormais permanentes – avaient touché près de 70 000 jeunes.

«On peut penser que si ces initiatives fonctionnent aussi bien qu’en 2015, on pourrait voir une bonne participation des 18-22 ans.»

«Pour ce qui est des 22-26 ans», continue Mme Dostie-Goulet. Il reste à voir s’ils ont été déçus ou satisfaits de ce qui s’est passé au cours des quatre dernières années.»

La professeure souligne que les millénariaux sont souvent impatients de voir les choses progresser ou changer.

«S’ils se sont déplacés pour voter en 2015 et qu’ils n’ont vu aucun changement, ils pourraient être découragés.»

Le contraire est aussi vrai, précise-t-elle.

«Il va falloir que les partis abordent les enjeux avec des mesures concrètes et qu’ils fassent preuve d’une vraie volonté politique pour conquérir ce groupe d’âge.»

Les 26-38

Les 26-38 ans se distinguent des autres «jeunes électeurs», explique la professeure.

«Plus les jeunes vieillissent, plus leurs comportements s’apparentent à ceux des électeurs plus âgés.»

L’obtention d’un premier emploi, l’achat d’une première maison et l’arrivée d’un premier enfant, note Mme Dostie-Goulet, sont des étapes qui engendrent souvent une «cristallisation de l’opinion politique.»

«Ça peut encore changer, mais essentiellement plus on vieillit, plus on vote.»

Qu’en pensent les jeunes électeurs?

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec la présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), avec les deux coordinateurs de la campagne «Sortons voter» à l’Université St. Thomas de Fredericton ainsi qu’avec le président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Pascale Rioux, présidente de la FÉÉCUM, indique que l’on met les bouchées doubles à l’Université de Moncton afin d’inciter les étudiants à «sortir voter».

«On tente de tout mettre à leur disposition pour que ce soit simple, partage Mme Rioux. Par exemple, on invite les candidats à venir rencontrer les étudiants et on organise un bureau de vote sur le campus.»

Wassimah Joomun et Brandon Case font de même à l’Université St. Thomas.

«Nous luttons contre le stéréotype voulant que les jeunes étudiants sont apathiques envers les élections, car ce n’est pas le cas. Plusieurs jeunes s’intéressent à la manière dont ils sont représentés au niveau provincial et fédéral», soulève M. Case.

Le nombre d’étudiants qui ont signé la déclaration d’engagement à voter, cette année, est très encourageant, disent-ils.

Optimistes, ils concentrent leurs efforts sur les 18-24 ans afin d’accroître le taux de participation de cette tranche d’âge pour une deuxième élection consécutive.

Le taux de vote des 18-24 ans a augmenté de 12% de 2011 à 2015, précisent-ils.

Les trois intervenants s’accordent à dire que malgré leurs efforts et les initiatives d’Élection Canada, la participation électorale sera inévitablement déterminée par les efforts des partis politiques.

«Si les partis ignorent les étudiants, ce sera perçu de façon négative», indique M. Case. En fin de compte, les enjeux qu’ils mettent de l’avant auront un immense impact.»

Quels sont les enjeux importants pour cette génération?

Selon Félix Arseneault, président de la FJFNB, les dossiers de l’environnement, de la santé mentale, des frais de scolarité et de l’éducation sont actuellement au premier plan.

«Je pense que les jeunes sont de plus en plus conscients que voter peut avoir un impact.»

Quelque 10 millions de millénariaux sont admissibles à voter cette année, dont deux millions fréquentent une institution postsecondaire.