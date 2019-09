Familiprix cessera de vendre des caisses d’eau embouteillée

Familiprix, qui compte une dizaine de succursales au Nouveau-Brunswick, cessera la vente de caisses d’eau de source embouteillée, au format de 750 ml et moins, dans ses pharmacies affiliées, à compter de janvier 2020.

Familiprix affirme être la première bannière de pharmacie à prendre une mesure concrète visant à réduire la disponibilité des bouteilles à usage unique.

«Notre virage écoresponsable permettra de retirer annuellement plus de 10 millions de bouteilles d’eau en plastique à usage unique des succursales Familiprix», souligne Albert Falardeau, président de Familiprix.

Familiprix précise que les formats de 1 litre et plus demeureront disponibles dans les succursales afin de répondre aux besoins immédiats et urgents de la population qui peuvent survenir, notamment pour usage médical.

L’entreprise compte près de 400 succursales au Québec et au Nouveau-Brunswick, dont à Paquetville, Beresford, Dalhousie, Kedgwick, Dieppe, Memramcook, Edmundston, Clair et Sainte-Anne-de-Madawaska.