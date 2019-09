Lieutenante-gouverneure unilingue: un candidat libéral critique la nomination

La nomination de Brenda Murphy au poste de lieutenante-gouverneure continue de susciter un certain malaise dans la communauté acadienne, et y compris dans les rangs des libéraux de Justin Trudeau.

Le député libéral sortant de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, n’est pas friand des symboles évoquant la Couronne britannique, qu’il considère comme étant des legs d’une époque révolue. Avocat, il a lui-même refusé de prêter le serment d’allégeance à la Reine lorsqu’il a passé son barreau dans les années 90.

En temps normal, il n’aurait pas fait grand cas de la nomination de la nouvelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy. Mais ce dernier est également un amoureux de la langue française, et à ce titre, le choix d’une unilingue anglophone à ce poste – aussi honorifique soit-il –, l’agace. Et encore plus spécialement dans le contexte linguistique délicat dans lequel est plongée la province depuis près d’un an.

Le candidat libéral fait face à la musique et admet qu’il s’agit d’un faux pas malheureux de la part de son propre gouvernement.

«Les gens me connaissent et ils savent très bien que ce serait mentir si j’affirmais être heureux de cette nomination. Je ne m’en cache pas, le résultat me déçoit. C’est même extrêmement embarrassant», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle, en prenant bien soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’une charge contre Mme Murphy.

Comme plusieurs, il soutient que celle-ci possède de très belles qualités et que son dévouement envers la province est exemplaire.

«Reste que je suis déçu qu’encore aujourd’hui, au Nouveau-Brunswick, la connaissance des deux langues officielles ne fasse pas partie des compétences (essentielles) pour un poste comme celui-là», souligne le député sortant, ajoutant d’ailleurs avoir la même réflexion pour les postes de premier ministre, de ministres et de hauts fonctionnaires de sa province.

Celui-ci concède ne pas être au courant des détails du mécanisme de nomination. Il déplore néanmoins que le critère du bilinguisme ne semble pas y figurer, ou à tout le moins peser bien lourd dans la balance.

«Au Nouveau-Brunswick, la langue fait partie des compétences requises dans plein de domaines. Et selon moi, ce devrait être un critère essentiel pour ce genre de nominations, provinciales ou fédérales», dit-il, sans toutefois aller jusqu’à demander la démission de la nouvelle venue.

Silence radio

Les confrères candidats libéraux francophones de M. Arseneault au Nouveau-Brunswick sont toutefois moins loquaces. Invité à s’exprimer sur le caractère unilingue de cette nomination, le député sortant dans Acadie-Bathurst, Serge Cormier, n’a pas retourné nos demandes d’entrevues.

Pour ce qui est du ministre sortant dans Beauséjour, Dominic LeBlanc, on nous indique qu’il est toujours en rémission à la suite d’une greffe de moelle osseuse et, du coup, indisponible pour s’entretenir avec les médias.

En ce qui a trait à la ministre sortante dans Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor, celle-ci a effleuré le sujet la semaine dernière lors de la visite du premier ministre, Justin Trudeau, au Nouveau-Brunswick.

«Mme Murphy a fait un travail incroyable dans cette province au cours des trente dernières années auprès des personnes dans le besoin. Elle m’a dit que c’était une priorité pour elle d’améliorer son niveau de langue française. Je suis confiante qu’elle va faire le travail nécessaire pour s’assurer qu’elle ait un niveau de français qui est acceptable pour tout le monde», a-t-elle confié au journal sans toutefois commenter davantage la polémique.

Invitée à préciser sa pensée – notamment en lien avec les critères de sélection et si elle estimait opportun que son propre parti nomme une personne unilingue à ce poste au Nouveau-Brunswick –, la candidate libérale n’a pas retourné nos demandes d’entrevues.

D’autres critiques

Après la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, voilà que d’autres organisations déplorent le fait que le gouvernement fédéral ait nommé une personne unilingue anglophone pour occuper cette fonction. C’est notamment le cas de l’Association des juristes d’expression française du NB, de l’Association francophone des parents du NB, de l’Association francophone des aînés du NB, ainsi que de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du NB.

Dans un communiqué conjoint, ces groupes ont tenu à saluer chaleureusement le parcours de Mme Murphy tout comme sa dévotion à lutter contre les inégalités de tout genre. Ils soutiennent néanmoins que sa connaissance du français demeure insuffisante pour ses nouvelles fonctions.

Ces organisations sont d’avis qu’une connaissance fonctionnelle des deux langues officielles est nécessaire pour exercer les tâches qui incombent à la représentante de la Reine et chef de l’État canadien au Nouveau-Brunswick.

Elles prennent en exemple les fonctions de ce poste qui sont d’accorder la sanction royale aux lois provinciales et de visiter les communautés, des rôles qui nécessitent une connaissance adéquate des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick.

Elles se questionnent à savoir comment Mme Murphy pourra visiter les communautés francophones et interagir avec les membres de ces communautés. On se demande aussi quelle image de la province son unilinguisme enverra-t-il aux membres de la famille royale, chefs d’État, ambassadeurs et autres représentants de pays étrangers qu’elle devra accueillir lors de son mandat.

Ces groupes déplorent également le message envoyé aux francophones du Nouveau-Brunswick, soit que la langue française n’est pas réellement égale à la langue anglaise dans la province.

– Avec la participation du journaliste Simon Delattre