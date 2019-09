Moncton: la fermeture de Tent City repoussée à jeudi

Le service des arrêtés de la Ville de Moncton et des intervenants sociaux étaient présents mercredi devant l’entrée de Tent City. – Acadie Nouvelle: Lili Mercure

La fermeture de Tent City à Moncton, prévue mercredi, a été remise en raison de la température peu clémente. Ce n’est que partie remise, car les derniers campeurs restants devront quitter le site définitivement jeudi, selon les informations de la Ville.

Des employés de la municipalité ainsi que des intervenants sociaux étaient toujours présents mercredi devant l’entrée du campement de fortune.

Isabelle LeBlanc, directrice des communications à Moncton, a confirmé qu’il y avait toujours 12 personnes sur le site, mercredi matin. La plupart d’entre-eux semblent avoir une option de secours.

«Il y a trois personnes qui vont aller dans les refuges existants; deux ont un appartement pour le début du mois d’octobre; deux personnes qui retourneront dans leur région d’origine et trois autres qui iront chez des amis ou de la famille», lance-t-elle.

Elle explique que deux autres sans-abri n’avaient pas encore décidé de leur destination finale.

Il n’y aura pas un moment précis jeudi où l’évacuation aura lieu. Les résidents auront la journée pour quitter l’emplacement sur la rue Albert. Les agents de première ligne seront aussi présents pour les aider.

«On leur donne la journée. On va les traiter avec respect dans ce moment difficile. Ç’a quand même été leur résidence tout l’été», continue-t-elle.

La possibilité d’employer des moyens plus coercitifs pour forcer des évacuations si certains refusent de quitter les lieux n’a pas été abordée. Selon Mme LeBlanc, le sentiment général des agents de première ligne est somme toute positif jusqu’à maintenant.

«On n’a pas encore discuté de ça parce qu’on sent qu’il va y avoir une bonne collaboration. On se fie aux gens qui sont là et aux gens qui travaillent avec eux.»

De juin à septembre, la municipalité a dépensé plus de 140 000 $ dans des services de sécurité, d’éclairage, d’approvisionnement en eau et pour la collecte des déchets. Les coûts reliés à Tent City sont donc évalués à 35 000$ par mois. La somme ne tient pas compte des salaires des employés affectés à gérer cette situation ni des coûts de l’équipement.