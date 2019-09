Priorités gouvernementales: les leaders acadiens restent prudents

Plusieurs leaders de la société civile acadienne demeurent perplexes après avoir entendu le discours du premier ministre Blaine Higgs sur les priorités de son gouvernement. Si certains font preuve d’un optimisme prudent, la plupart demeurent sur leur garde dans l’attente des détails.

M. Higgs a prévenu la population mardi contre les décisions difficiles qui devront être prises au cours des prochains mois pour éloigner la province du gouffre financier. Plusieurs personnes seront mécontentes, a-t-il admis.

Des programmes seront éliminés et certains services devront être livrés différemment, notamment en santé, a-t-il indiqué sans donner plus de détails.

Malgré l’incertitude, la volonté de changer les choses en santé n’est pas nécessairement mauvaise, analyse le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

Selon Luc J. Doucet, l’association verrait d’un bon oeil une augmentation des services de soins à domicile à la place de la construction de nouveaux foyers de soins.

«Une personne chez elle est beaucoup plus heureuse que si elle est en foyer de soins», souligne-t-il.

Les propos du premier ministre sur le très grand nombre de lits d’hôpitaux par habitant dans la province (environ 50% de plus que la moyenne nationale) sont toutefois plus préoccupants, affirme M. Doucet.

«Le Nouveau-Brunswick est une province rurale. Si on ferme des hôpitaux, les gens auront de très longues distances à parcourir pour avoir des services essentiels. Ce n’est pas une solution que nous voulons envisager.»

L’amélioration du système d’éducation fait aussi partie des priorités du gouvernement. Afin d’y arriver, Blaine Higgs mise notamment sur le sommet sur l’éducation qui doit avoir lieu le mois prochain à Fredericton.

Toutefois, le président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Gérard Arseneault, affirme que son groupe n’a été consulté ni sur les objectifs du sommet ni sur son déroulement.

«Nous n’avons eu aucun mot à dire sur ce qui va être discuté à ce sommet-là. Je n’ai même pas vu d’ébauche. La seule chose que je sais au sujet de ce sommet-là, c’est la date, le lieu et que je suis inscrit pour y participer. Je ne sais même pas qui d’autre va être là.»

M. Arseneault craint que le gouvernement finisse par décréter de nouvelles exigences dans le système scolaire sans lui accorder de ressources supplémentaires.

«Le statu quo en éducation si on pense au financement, c’est automatiquement un recul parce que les besoins sont toujours grandissants. Les demandes sont toujours grandissantes face aux élèves et à la façon de procéder, mais il n’y a aucune ressource qui est ajoutée à ça.»

Fredericton veut également faire des changements dans le monde municipal pour assurer la viabilité des gouvernements locaux.

À ce chapitre, le gouvernement Higgs semble véritablement vouloir changer les choses et fait preuve d’écoute auprès des élus locaux, selon le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Luc Desjardins.

La création de sept pôles économiques par-dessus les 12 commissions de services régionaux qui a été évoquée par M. Higgs suscite cependant des interrogations.

«Il y a déjà un fouillis administratif au niveau de la province. On ne s’en va pas dans la bonne direction, il me semble. Si on met des structures de régionalisation en place (les commissions), il faut les respecter», affirme M. Desjardins.

Malgré la discipline budgétaire prônée par Blaine Higgs, la province devra tôt ou tard investir dans les infrastructures municipales, prévient aussi Luc Desjardins.

«À un moment donné, ça prend quand même des investissements publics. Si on parle de l’adaptation aux changements climatiques, il va falloir trouver une façon de la financer.»