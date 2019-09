Un requin blanc de 9 pieds repéré au large de la Péninsule

Un grand requin blanc était de passage à proximité l’île Miscou dimanche matin.

Il s’agit d’un mâle subadulte long de 8 pieds 9 pouces et pesant 432 livres.

L’information a été partagée par l’organisme à but non lucratif Ocearch qui se spécialise dans l’étude des grands prédateurs marins d’Amérique du Nord et tente de mieux comprendre leurs déplacements et leurs habitudes alimentaires en fonction de la température de l’eau.

Fait amusant, l’animal a été nommé Brunswick par les équipes d’Ocearch, non pas selon notre petite province canadienne mais en hommage aux habitants du comté de Brunswick, dans l’État de Géorgie.

Un groupe de chercheurs a marqué le requin le 26 février dernier en Caroline du Sud.

D’après les données enregistrées par la balise, ce dernier a fait beaucoup de chemin depuis le début de l’été.

Le 4 juin dernier, Brunswick a été localisé près de New-York.

Ce jeudi matin, le requin se trouvait non loin du Port de Belledune. «Il continue de nous montrer des pistes que nous n’avons jamais vues auparavant sur notre Tracker. C’est excitant de le surveiller», s’est réjouit l’organisme sur son compte Twitter.

Un autre requin blanc long les côtes de la province. Il s’agit de Luna, une femelle adulte de 15 pieds pesant 2 137 livres.

Jeudi matin, elle se trouvait dans la baie de Fundy, entre St. Martins et Alma.

Il est possible de suivre les déplacements de ces prédateurs via le site internet d’Ocearch.

https://www.ocearch.org/?details=327&fbclid=IwAR2i9GYVD77t4bTwBajiJq5LU-rkDV-vE1zPLpngZ6_YgUwWPuwXRrZDEN8