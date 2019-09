De la parole aux actes à Campbellton

Comme pour de nombreux autres établissements ailleurs en province, l’école Galion des Appalaches de Campbellton a tenu à organiser un rassemblement afin de souligner la Marche pour le climat.

Ce sont ainsi plus de 600 élèves et membres du personnel qui ont pris une pause de la salle de classe et qui sont sortis dans la rue, pancarte à la main où l’on pouvait y lire des slogans tels: «Sauvons notre planète», «Protégeons nos forêts», «Pas de nature, pas de future» ou «SOS, terre en danger».

Le message de la jeunesse restigouchoise, amplifié mondialement par le mouvement amorcé avec la jeune Suédoise Greta Thunberg, n’est d’ailleurs pas resté lettre morte. Si la direction du Galion des Appalaches a consenti et même encouragé ses élèves à participer à une marche pour le climat, elle a aussi décidé de poser un geste concret. Ainsi, elle a profité de ce rassemblement pour annoncer que d’ici quelques semaines, l’établissement scolaire cessera la vente de bouteille en plastique dans son enceinte.

«Ce n’est pas une décision du district scolaire, mais bien une initiative locale», souligne la directrice du Galion, Magali Roussel, visiblement touchée par la question environnementale.

«On a pris cette décision la semaine dernière. Il nous reste une dernière palette à passer, et après c’en est fini de la vente des bouteilles en plastique dans notre cafétéria. C’est un petit geste, mais un geste qui compte à nos yeux et qui va très certainement conscientiser nos jeunes à l’importance de leurs habitudes», ajoute la directrice qui jongle également avec l’idée de bannir également l’achat d’autres items de plastique à usage unique (verre, ustensiles et autres).

Celle-ci compte également accentuer les efforts de son établissement au niveau du recyclage et mettre sur pied un comité «vert» ayant comme objectifs de suggérer différentes initiatives environnementales.

Afin de démontrer à ses élèves les impacts locaux des changements climatiques et de l’action humaine, Mme Roussel a notamment cité les cas de sécheresses et les niveaux d’eau toujours plus bas de la rivière Restigouche, la diminution drastique du saumon, ainsi que l’augmentation des épisodes de climats extrême (tempêtes, érosion, etc.).

«L’importance de notre manifestation n’est pas tant de trouver un coupable aux problèmes environnementaux ni de dénoncer l’inaction des gouvernements, mais plutôt perpétuer notre engagement qui est de faire de nos jeunes des citoyens responsables. Le combat commence ici, à l’école, dans notre communauté. On veut que les jeunes sachent qu’ils ont le pouvoir de faire bouger les choses, et ça commence par de petits gestes qui font une grande différence, comme changer ses habitudes de consommation», explique la directrice.

Restigouche-Ouest

Plus à l’ouest, les élèves de Kedgwick/Saint-Quentin ont également manifesté. À Saint-Quentin, la marche des écoles Mgr Martin et A.-J. Savoie a notamment culminé en face du Palais Centre-Ville où certains jeunes ont pris la parole.

«C’est une journée très très importante. On marche partout dans le monde pour notre planète, pour crier haut et fort qu’on y tient, qu’on veut un avenir en santé, et non seulement pour la planète, mais pour les jeunes qui sont pognés avec nos dégâts. Il faut que ça change, on est rendu là. Et ça commence par chez nous», s’est notamment exprimé l’artiste acadienne originaire de Kedgwick, Maggie Savoie, présente à cette manifestation.