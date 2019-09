Elle relève le défi manger local à 11 ans

À seulement 11 ans, Chloé Bétournay montre l’exemple. La fillette de Bathurst a surmonté, cette semaine, le défi manger local Zeste Nord-Est.

Assise à la table de cuisine, Chloé note soigneusement dans son journal de bord les aliments consommés au cours de la journée.

«Pommes de mon jardin, patates des Légumes à Daniel, oeufs de l’écomarché, micropousses de la ferme polyculture Little River,prunes provenant du jardin d’une amie…»

Du haut de ses 11 ans, elle s’est lancée dans cette aventure, samedi dernier, avec l’appui de ses parents et de ses trois petites soeurs qui sont très fières d’elle.

«Ma mère a entendu parler de ce concours lorsqu’elle est allée au marché de Beresford et elle cru que ça m’intéresserait», a-t-elle expliqué en terminant la dernière bouchée de sa pomme.

Le défi consiste à se nourrir le plus possible d’aliments locaux pendant sept jours afin de réduire son empreinte écologique et de prendre conscience des aliments qui se trouvent dans son assiette.

Marie-Eve Pitre, la coordinatrice du projet, souligne que les produits parcourent souvent des centaines de kilomètres avant d’arriver dans nos supermarchés et c’est pourquoi l’organisme Zeste Nord-Est veut encourager l’alimentation locale ainsi que soutenir les producteurs de la région.

Une famille bien occupée

Courtney Dawn, la maman de Chloé, prépare le souper; du maïs en épis, des pommes de terre et des saucisses, tous provenant de sources locales. Il faut faire vite, sa fille doit bientôt se rendre à son cours de danse.

En plus de cultiver une passion pour la danse et l’équitation, elle s’intéresse aussi à l’agriculture et à l’énergie verte.

«J’aime beaucoup l’environnement et les fermes», a confié la fillette pendant que sa mère supervisait les casseroles bouillonnantes.

Elle affirme ne pas avoir trouvé difficile les premiers jours du défi.

«J’ai trouvé ça correct. La seule chose, c’est que je mange beaucoup de pommes et j’ai dû les cueillir dans mon propre pommier en début de semaine ».

Elles étaient plus petites et moins juteuses, selon Chloé, mais en cherchant un peu, sa mère et elle ont réussi à en trouver d’autres au magasin Big Deal à Bathurst.

De plus, chaque semaine, la famille Bétournay se procure une boîte de produits de saison à la ferme Les légumes à Daniel.

La coopérative Zeste Nord-Est

Zest Nord-Est est un organisme à but non lucratif qui vise à regrouper les producteurs, les transformateurs, les marchés publics et tous les gens qui font partie de la communauté agroalimentaire dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Il a été fondé en 2017, mais il est en activité depuis seulement quelques mois. On peut dire que le défi «manger local» est sa première initiative officielle.

«C’est notre première année. Donc, nous nous sommes limités à un défi d’une semaine. Mais si ça prend de l’ampleur, on prolongera certainement le défi dans le futur», a avancé la coordinatrice.

La personne ayant réussi à consommer le plus d’aliments locaux se verra couronnée gagnante, samedi, lors de la dernière journée des marchés saisonniers et les résultats seront annoncés sur les réseaux sociaux.

Chloé Bétournay, 11 ans, originaire de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Allison Roy