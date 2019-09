Louise Imbeault réélue à la présidence de la SNA

Louise Imbeault a été réélue à la tête de la Société Nationale de l’Acadie (SNA) lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, samedi, à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador.

«Je crois profondément que l’Acadie tout entière a besoin d’un organisme fédérateur, comme la Société Nationale de l’Acadie, qui prend fait et cause pour elle sur les scènes atlantique, nationale et internationale. Les deux prochaines années s’annoncent fructueuses,» a indiqué Mme Imbeault dans un communiqué de presse.

Deux autres postes au comité de direction étaient également à pourvoir. Mirelle Cyr a été élue au poste de secrétaire-trésorière, alors que Julie Martinet sera la nouvelle conseillère jeunesse.

Le vice-président de la SNA, Kassim Doumbia, a été élu en 2018.

Les mandats des membres du comité de direction de la SNA sont tous d’une durée de deux ans.

La 138e assemblée générale annuelle de la SNA s’est déroulée sous le thème «Le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles du Canada».

Le Commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge et Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec étaient les orateurs invités.

Il y a eu des conférences et des ateliers touchant aux droits linguistiques.