René Comeau manque à l’appel à Moncton

La GRC demande l’aide du public pour retrouver un adolescent de 15 ans qui manque à l’appel à Moncton.

René Comeau a été vu pour la dernière fois sur l’avenue Snow jeudi, peu avant 19h. Sa disparition a été signalée à la police plus tard le même soir.

Il mesure six pieds (183 cm) et pèse environ 148 livres (68 kg). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Lorsqu’on l’a vu pour la dernière fois, il portait un chandail à capuchon Adidas noir, une casquette bourgogne et grise, et des chaussures de sport montantes Nike grises.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver René Comeau de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.