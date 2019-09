Journée de la citrouille: Bernadette vole la vedette

La citrouille des producteurs de Fredericton Maureen et Daryl Tingley a été sacrée championne 2019 du concours de la plus grosse citrouille. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le temps froid et le ciel gris n’ont pas empêché plusieurs centaines de personnes d’assister à la populaire Journée de la citrouille d’Edmundston.

L’événement, qui était présenté dimanche après-midi, à la Marina Fraser, s’est conclu avec la présentation du concours de la plus grosse citrouille.

Une dizaine de spécimens aspiraient à régner sur Edmundston et être couronnés comme le plus gros cucurbitacée de l’année.

Bernadette, une citrouille propriété des producteurs de Fredericton Daryl et Maureen Tingley a remporté les grands honneurs de la compétition amicale dont les résultats sont reconnus à travers le monde et auprès de l’organisation Great Pumpkin Commonwealth.

Le fruit format géant affichait lors de la pesée un poids de 1303 livres.

Les citrouilles de Richard et Don Plourde (1037 lb) et de Gail Elliot (740.5 lb) ont également eu droit à une place sur le podium.

La citrouille de M. et Mme Tingley était la deuxième plus grosse à ne jamais avoir été enregistré dans le cadre de l’événement qui était présenté pour une 21e année.

En 2016, Daryl Tingly s’était amené à Edmundston avec une citrouille pesant pas moins de 1447 livres.

«Ce fut plaisant de voir ici autant de grosses citrouilles cette année», a expliqué Daryl Tingly, qui vient d’ajouter un autre trophée à son imposante collection.

«On veut gagner c’est certain, mais faire quelque chose de cette grosseur-là c’est tout un spectacle. Les Tingley sont vraiment des king en Atlantique!», a quant à lui indiqué Richard Plourde, l’un des organisateurs du concours et récipiendaire du prix du public pour la plus belle citrouille.

Une trentaine d’artisans offrant des produits du terroir et des créations artisanales étaient également présents afin d’agrémenter cette journée familiale, tout comme bon nombre d’artistes qui se trouvaient à la Place de l’artisan dans le cadre du symposium de peinture et sculpture Coloris d’automne qui se déroulait simultanément.