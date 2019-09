Un premier commanditaire majeur s’invite aux Jeux de l’Acadie 2020

La campagne de financement de la Finale des Jeux de l’Acadie Quispamsis - Saint-Jean de 2020 a été officiellement lancée la semaine dernière. Michel Côté, le coprésident de la campagne de financement, a reçu un chèque au montant de 30 000$ de la part de l’entreprise J.D. Irving et de son représentant Jérôme Pelletier. - Gracieuseté

La campagne de financement de la Finale des Jeux de l’Acadie Quispamsis – Saint-Jean de 2020 a été officiellement lancée la semaine dernière dans la ville portuaire.

Le comité organisateur de l’événement a profité de l’occasion pour annoncer une première contribution financière majeure qui devrait grandement favoriser la présentation des jeux qui se tiendront du 24 au 28 juin 2020.

C’est à l’entreprise J. D. Irving qu’est revenu l’honneur d’y aller d’une première contribution notable qui se chiffre à pas moins de 30 000$.

«De par le dévouement et le professionnalisme de tous les organisateurs et les bénévoles, ces jeux permettent chaque année aux jeunes francophones du Canada Atlantique de vivre une expérience sportive, culturelle et sociale extraordinaire», a souligné Jérôme Pelletier, le représentant de la compagnie lors d’une annonce effectuée au Centre communautaire Samuel-de-Champlain.

Cette collecte de fonds a pour objectif de récolter la rondelette somme de 500 000$.

«Recevoir un événement de cette ampleur dans notre région nécessite des ressources importantes tant en argent qu’en dons matériels. Plus de 1200 athlètes seront nourris pendant 5 jours, ce qui représente plus de 18 000 repas. Nous sommes convaincus qu’il y aura plusieurs compagnies et organisations qui se joindront à cet événement majeur pour nos jeunes francophones», a souligné Christian Gilbert, le coprésident de la campagne de financement.