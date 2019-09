Vous sentez-vous connectés à la nature?

Dans une étude réalisée l’an dernier pour CNC, 87% des répondants s’étaient affirmés plus heureux à l’extérieur. - Archives

Réfléchissez-vous à l’impact qu’auront vos actions sur l’environnement? Est-ce que vos vacances de rêve se passent en nature ou en milieux urbains? Voici quelques-unes des six questions posées par le nouveau jeu-questionnaire de Conservation de la Nature Canada (CNC.)

Une fois complété, le jeu-questionnaire de CNC affichera un Score Nature adapté à la personnalité de l’utilisateur.

Que vous soyez «naturaliste dans l’âme» ou «adepte d’intérieur», le programme Coach Nature vous proposera ensuite une gamme d’astuces et d’activités afin d’incorporer le plein air à votre quotidien.

Jessica Panetta, représentante de l’organisme, souligne que le projet a été mis sur pied afin d’encourager les gens à se détacher de leur écran et à sortir dehors.

«Il faut se rappeler que nous n’avons pas toujours besoin d’embarquer dans notre voiture et de conduire deux heures pour aller au parc national, on peut tout simplement s’étendre sur le gazon dans notre cour et regarder les feuilles changer de couleur, par exemple», a-t-elle partagé.

Dans une étude réalisée l’an dernier pour CNC, 87% des répondants s’étaient affirmés plus heureux à l’extérieur, pourtant, 66% d’entre eux disaient passer moins de temps en nature aujourd’hui que pendant leur jeunesse.

«L’été est terminé, mais nous voulons que les gens continuent à passer du temps à l’extérieur», a ajouté Mme Panetta.

«Le programme Coach Nature peut suggérer des activités adaptées aux utilisateurs pour chaque saison.»

Le jeu-questionnaire est aussi un outil de réflexion, relate la porte-parole.

«Il permet de réfléchir sur notre envie d’aller dehors.»

Dans ses propres mots, elle explique que nos intentions ne s’alignent pas toujours à nos actions.

Ceux qui veulent répondre au Quiz Nature, connaître leur Score Nature et s’inscrire au programme Coach Nature peuvent le faire en visitant quiznature.ca.