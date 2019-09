As de pique à Saint-Simon: ce n’est pas fini!La loterie de la chasse à l’as de pique à Saint-Simon se poursuit de plus belle. Il ne reste plus que quatre cartes dans le paquet et le prochain gros lot devrait dépasser 60 000$ (lot garanti de 44 800$ et 30% des ventes de la semaine), a fait savoir Claudette Chiasson, du Comité de rénovation de l’église de Saint-Simon. Ce concours est organisé conjointement avec le Comité du Chalet du capitaine. La dernière semaine a été très bonne, avec des ventes de plus de 43 000$. Le prochain tirage se déroulera le jeudi 3 octobre, à 20h. «Ma prédiction était quatre cartes et je maintiens ma prédiction», assure Mme Chiasson, très heureuse de l’engouement de la communauté depuis deux semaines. Jean-Guy Chiasson, de Saint-Simon, est allé acheter son paquet de billets, lundi midi, auprès de la bénévole Noëlla Mailloux, au Dépanneur Mailloux. - RF (Photo - Acadie Nouvelle: Réal Fradette)