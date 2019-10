La population du N.-B. en hausse, grâce à l’immigration

Le nombre de résidents de la province est en progression révèlent les derniers chiffres présentés par Statistique Canada.

La population a augmenté de 0.2% pour la période de juillet 2018 à juillet 2019. Cet accroissement démographique s’explique surtout par l’arrivée de 6557 immigrants.

Autre élément à signaler, le Nouveau-Brunswick a accueilli plus de résidents venus du reste du Canada qu’il n’en a perdu au profit d’autres provinces (+606).

Ces dernières données sont plus rassurantes que la tendance mise en lumière lors du dernier recensement: de 2011 à 2016, le Nouveau-Brunswick a été la seule province à avoir une baisse de sa population (-0,5%).

Reste que le nombre de naissances reste plus faible que le nombre de décès et que la société néo-brunswickoise continue de vieillir. L’âge médian atteint désormais

46 ans et les personnes de 65 ans et plus représentent 21,3% de la population. En dix ans, la province a perdu 21 000 personnes en âge de travailler.

Ailleurs en Atlantique, l’Île-du-Prince-Édouard a été la province canadienne avec le taux d’accroissement démographique le plus élevé au pays (+2,2%) tandis que Terre-Neuve-et-Labrador continue de se dépeupler (-0,8%).

Au niveau national, le pays a connu la croissance annuelle la plus élevée de son histoire (+1,4%) attribuée à 82% par l’immigration permanente et temporaire. 37,6 millions de personnes peuplent le territoire canadien.