Accusé de délit de fuite, il renonce à son enquête préliminaire

Accusé en lien avec un délit de fuite mortel survenu en 2018, Kirk Labillois a renoncé, mardi au Palais de justice de Campbellton, à la tenue de son enquête préliminaire.

Une douzaine de témoins devaient comparaître à la barre lors de cette procédure qui avait été programmée pour une durée de trois jours. Ceux-ci ont été excusés après que l’accusé ait choisi de sauter cette étape.

Du coup, l’individu de la Première nation autochtone d’Eel River Bar au Restigouche sera donc directement cité à procès. On ne connaît toutefois pas encore la date de celui-ci. Elle sera déterminée le 4 novembre prochain, soit lors de la séance des motions de la Cour du Banc de la Reine.

M. Labillois fait face à deux accusations suite à un accident survenu tôt le matin du 3 août 2018 sur la route 11 près de Charlo. La camionnette de marque GMC Sierra appartenant à l’accusé était alors entrée en collision avec un véhicule (Honda Civic) roulant en sens inverse.

On reproche à M. Labillois – que l’on soupçonne être celui qui se trouvait derrière le volant – d’avoir fui les lieux de l’accident afin d’échapper à sa responsabilité civile et de ne pas avoir prêté assistance aux deux passagers de l’automobile. Plus précisément, il est accusé d’avoir fui les lieux de l’accident qui a causé la mort de Jose Ricardo Rosell Fortun (37 ans) et qui a infligé des blessures corporelles au second passager de l’automobile (en l’occurrence son conducteur).

M. Labillois était présent dans la salle d’audience mardi. Il demeurera en liberté jusqu’à la tenue de son procès.