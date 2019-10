CSR: Higgs sème l’inquiétude dans la Péninsule acadienne

Aussitôt la crise des poubelles enfin réglée, les élus et représentants des DSL de la Péninsule acadienne voient déjà au loin un nouveau gros nuage gris se diriger vers eux. La décision du gouvernement Higgs de revoir la formule de gouvernance locale fait peur, parce selon lui, le modèle actuel des commissions des services régionaux (CSR) «n’est pas viable».

Le maire de Bertrand, Yvon Godin – qui n’a jamais eu la langue de bois –, a averti ses collègues autour de la table de la réunion mensuelle de la CSR-PA, la semaine dernière à Néguac, de «rester aux aguets».

On sait peu de choses des intentions de Fredericton à ce sujet. Le premier ministre a évoqué la possibilité de créer sept pôles économiques par-dessus les 12 commissions de services régionaux afin d’inciter les municipalités à mieux collaborer entre elles.

D’aucuns auront compris que les sept pôles en question sont sept des huit cités, ce qui pose deux problèmes.

Le premier est l’absence d’une telle structure municipale dans la Péninsule acadienne. La Municipalité régionale de Tracadie, malgré une population de plus de 16 000 personnes, ne peut se qualifier en raison d’une trop faible densité de sa population.

La région serait donc associée soit à Bathurst, soit à Miramichi.

L’autre ennui est qu’une cité devra nécessairement écoper et tout porte à croire que Campbellton sera la malheureuse victime si jamais les plans du gouvernement progressiste-conservateur deviennent réalité.

Il n’y aurait donc qu’un pas à franchir pour que le Restigouche, Chaleur et la Péninsule acadienne soient regroupés sous le pôle économique de Bathurst. Cela ne fait pas l’affaire de tout le monde, loin de là.

«La gestion du pouvoir municipal n’est pas facile pour personne», a indiqué M. Godin, en faisant notamment référence au droit de veto maintes fois utilisé par la Municipalité régionale de Tracadie dans le projet de doter la région d’une flotte de collecte des ordures dès 2020 – un service qui exclut pourtant la MRT.

«Il y a encore beaucoup de sous-entendus dans les intentions du gouvernement, a-t-il poursuivi, devant un auditoire très attentif. Le gouvernement propose sept pôles économiques, soit probablement sept cités. Ai-je besoin de rappeler que nous n’avons pas de cité dans la Péninsule acadienne? Nous ne voulons pas commencer une nouvelle guerre, car nous apprécions beaucoup nos collègues de Bathurst et de Miramichi. Mais nous ne devrions jamais accepter que notre destinée soit mise dans les mains des cités. Si nous ne sommes pas unis là-dessus, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Nous risquons vraiment de perdre le contrôle de notre Péninsule acadienne.»

M. Godin estime que la totalité de la province va certainement payer pour le marasme économique actuel de Saint-Jean. La ville portuaire doit composer avec un important manque à gagner dans ses coffres en raison d’allègements fiscaux accordés à de grandes entreprises locales.

«Si le village de Bertrand vivait des difficultés financières, il n’y aurait pas de changement. Mais parce que c’est Saint-Jean… Oui, nous demandons du changement dans certaines règles concernant les CSR (dont le droit de veto), mais ce que nous entendons du gouvernement ne sont pas ceux que nous souhaitons», a-t-il repris, en ajoutant qu’Il entend bien placer ce point à l’ordre du jour du prochain congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du N.-B., dans moins de trois semaines, à Bouctouche.

Une exception pour la Péninsule?

Le président de la CSR-PA et maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel, demande à Fredericton de considérer une exception pour la Péninsule acadienne.

«Bathurst et Miramichi n’ont pas beaucoup d’affinités avec la Péninsule acadienne, ses 14 municipalités et tous les DSL. Le gouvernement Higgs devra gérer cette exception. Ce serait difficile pour nous d’être chapeauté par Miramichi ou par Bathurst. Ça semble être davantage une tentative, car on n’y voit pas encore beaucoup de substance. Si ça devient plus sérieux, la Péninsule pourrait demander un ajustement parce que nous n’avons pas de cité.»

Le président de l’Association francophone des municipalités du N.-B., Luc Desjardins, a indiqué dans nos pages que le gouvernement Higgs semblait faire preuve d’écoute concernant la gouvernance locale. Il a cependant douté de la pertinence de créer sept pôles économiques au-dessus des CSR.

«Il y a déjà un fouillis administratif au niveau de la province. On ne s’en va pas dans la bonne direction, il me semble. Si on met des structures de régionalisation en place (les commissions), il faut les respecter», a-t-il commenté.

Méfiance au Restigouche

Au Restigouche, la méfiance est de mise face à la possibilité d’une réforme des commissions des services régionaux. On se dit particulièrement préoccupé par le rôle que celles-ci pourraient être dorénavant appelées à jouer. C’est que jusqu’ici, bien qu’imparfaite, cette formule a tout de même contribué à souder les liens entre les différentes municipalités et communautés de la région.

«Très peu de détails ont filtré jusqu’ici par rapport à cette réforme, sinon que les CSR pourraient perdre un certain contrôle au profit des fameux pôles économiques identifiés par le gouvernement. C’est une alternative qu’on n’a pas vue venir, qui nous surprend, et qu’on anticipe avec une certaine inquiétude puisqu’on ne sait pas quels en seraient les impacts», exprime le président de la CSR-Restigouche, Denis Savoie.

C’est qu’à l’issue des rumeurs qu’il entend, il ne parvient pas à décoder les intentions du gouvernement ni ce qu’il adviendrait des CSR qui, rappelle-t-il, sont elles-mêmes des créations gouvernementales.

«On est dans le néant, soit dans les scénarios et les hypothèses. Ce que l’on entend soulève plus de questions que de réponses. Et ce que je déplore surtout dans tout cela, c’est que nous n’avons pas eu de discussion ni de consultation à ce sujet avec Fredericton. On l’apprend en même temps que tout le monde par l’entremise des médias», dit M. Savoie.

Celui-ci craint notamment que les changements voulus par le gouvernement provincial soient destinés à aider les plus grosses municipalités avec leurs défis, ce qui risquerait ainsi de se faire au détriment des plus petites (dont est largement composé le Restigouche).

«À mes yeux, notre CSR est un bon outil de collaboration régionale. Si l’on doit apporter des changements, je préférerais que l’on travaille avec ce qu’il y a en place – ce que l’on a mis des années à bâtir – plutôt que de tout recommencer à zéro et partir dans une nouvelle direction», souligne-t-il.