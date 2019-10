Exposition possible à la rougeole dans la région de Moncton

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef avise la population d’une exposition possible à un cas confirmé de rougeole, soit une personne qui a récemment travaillé dans la grande région de Moncton.

«La rougeole est une maladie très grave qui peut être prévenue par un vaccin», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Les représentants de la Santé publique travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs de soins de santé et les hôpitaux locaux, ainsi qu’avec les représentants de la Santé publique à Montréal, où le cas confirmé a récemment été repéré. Les rapports préliminaires indiquent qu’une personne a travaillé dans la région de Moncton, les 19 et 20 septembre, avant de se rendre à Montréal à bord d’un vol commercial.

Durant cette période, la personne a fréquenté plusieurs endroits publics, y compris l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton et l’hôtel Holiday Inn Express and Suites de Dieppe.

Les gens ont été possiblement exposés à la rougeole s’ils étaient : à l’hôtel entre 9h30, le 19 septembre, et 9h30, le 20 septembre; à l’aéroport, dans la zone des départs, le 20 septembre, entre 10h et 13h; ou à bord du vol 8903 d’Air Canada, qui effectuait le trajet de Moncton à Montréal, le 20 septembre, et qui est parti à 11h15.

Les personnes exposées pourraient déjà ressentir des symptômes, ou ces symptômes pourraient encore apparaître d’ici le 11 octobre.

«Les représentants de la Santé publique conseillent à toutes les personnes qui risquent d’avoir été exposées de vérifier leur carnet de vaccination ou de communiquer avec leur fournisseur de soins de santé en cas de doute sur leur statut vaccinal», a dit la Dre Russell.

Les premiers symptômes de la rougeole peuvent comprendre de la fièvre, une toux, les yeux rouges ou de minuscules taches blanches dans la bouche. De trois à sept jours plus tard, une éruption cutanée avec des taches rouges apparaît, d’abord sur le visage, puis sur le tronc, les bras et les jambes.

Toute personne qui se trouvait à ces endroits lors de cette période et qui trouve qu’elle a des symptômes qui s’apparentent à la rougeole devrait s’isoler en restant à la maison et en évitant tout contact avec les personnes qui n’ont pas été vaccinées. Contactez votre fournisseur de soins de santé ou composez le 811 avant de visiter une clinique ou un hôpital afin de s’assurer que des mesures de précaution sont en place afin de protéger les autres patients.

On peut prévenir la rougeole en se faisant vacciner. La plupart des personnes sont protégées contre la rougeole après avoir reçu deux doses du vaccin. Au Nouveau-Brunswick, le vaccin qui protège contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle est gratuit pour les bébés âgés de 12 et de 18 mois. Les adultes nés en 1970 ou après peuvent recevoir gratuitement le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole s’ils n’ont pas déjà reçu deux doses. Les adultes nés avant 1970 sont considérés immunisés contre la rougeole.

Le virus de la rougeole se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec une personne infectée. La rougeole peut être plus grave chez les adultes et les nourrissons, et elle peut entraîner des complications. Tous les résidents sont invités à envisager la vaccination en tant que meilleur moyen de se protéger et de protéger leur famille contre la rougeole et les autres maladies évitables par la vaccination. Les personnes qui ne sont sûres de leur statut vaccinal, ou de celui de leurs enfants, sont invitées à en discuter avec leur fournisseur de soins.