En 2017, Tia McFarlane a failli s’ajouter à la longue liste des femmes autochtones disparues ou assassinées. Captive pendant deux jours à la Première Nation Woodstock, près de Fredericton, elle ne s’imaginait jamais en sortir. C’est pourquoi, jeudi, lors de la marche commémorative à Bathurst, elle a profité de sa «chance» pour rendre hommage à ceux et celles qui n’en ont pas eu autant.

Une centaine de personnes se sont rassemblées à l’hôtel de ville de Bathurst, vers 11h, jeudi matin, afin de donner une voix aux femmes et aux hommes autochtones disparus ou assassinés.

En honneur de toutes les victimes qui ont été muselées au cours des années, plusieurs participants avaient imprégné leur visage de grandes mains rouges, symbole de solidarité.

Après le discours de Starr Halka-Glazier, la coordinatrice de l’événement, et le récit de la prière qui a lancé la matinée, la foule s’est regroupée devant l’hôtel pour commencer la marche.

C’est en longeant la rue Main que Mme McFarlane a partagé son histoire.

«Le 30 et 31 décembre 2017, j’ai été droguée et abusée sexuellement, a-t-elle confié. C’était atroce et je souffre encore aujourd’hui de symptômes post-traumatiques.»

À la suite de l’agression, la jeune femme a effectué une gamme de tests médicaux.

«L’homme qui m’a agressé n’a jamais été reconnu coupable», a-t-elle ajouté avec peine.

Une journée importante pour les communautés autochtones

Des robes et des cravates rouges, symbolisant les tragédies que font face les femmes et les hommes autochtones, étaient suspendues un peu partout au centre-ville.

«Les gens doivent être conscientisés et doivent savoir ce qui se passe», a noté Savannah Simmons, membre de la Première Nation Pabineau.

La jeune femme explique qu’un événement comme celui-ci est idéal pour créer des liens avec les communautés hors réserves.

«Le plus de force qu’on peut rassembler, le mieux.»

Susan Notty est du même avis. Elle s’est dite «fière» et «émotionnelle» de voir le soutien pour la cause.

«Ceci a affecté tellement de personnes et nous ne pouvons pas les oublier, a-t-elle souligné. En plus, ça se poursuit encore aujourd’hui alors j’espère pouvoir continuer à sensibiliser le public.»

Les hommes et les garçons ne sont pas oubliés

Cette année, les organisateurs de la marche ont aussi voulu souligner les hommes et les garçons autochtones disparus ou assassinés.

«Oui, la violence envers les femmes et filles autochtones est une épidémie, mais pourquoi faudrait-il exclure les hommes?, s’est interrogée Starr Halka-Glazier. Nous ne pouvons pas oublier les hommes disparus et assassinés. Ils sont nos grands-pères, nos pères, nos frères, nos oncles et nos fils.»

Mme Halka-Glazier a indiqué que les autochtones représentent 70% des hommes tués.

Terry Richardson, conseiller et membre de la Première Nation Pabineau, est soulagé de constater que les hommes sont finalement pris en considération.

Selon lui, il faut garder cette crise au premier rang et exiger des actions concrètes à tous les niveaux de gouvernement.