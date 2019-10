L’Atelier R.A.D.O va faire le plein de volaille

L’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston pourra bénéficier d’un sérieux coup de pouce de la part de Sunnymel, d’Olymel et de Westco qui vont lui fournir 400 livres de cuisses de poulet frais par semaine.

Le directeur de l’usine Sunnymel, Patrick Moreau, a de plus annoncé mercredi que l’entreprise de Clair fera également don de 5000$ annuellement à l’organisme communautaire afin d’aider au bon fonctionnement de sa banque alimentaire qui dessert le Madawaska.

Selon la direction de l’Atelier R.A.D.O., cet afflux de volailles permettra à l’organisme de bonifier son offre alimentaire en ajoutant un peu plus de viande aux paniers d’alimentation qu’elle offre à ses bénéficiaires.

«En termes de protéines, il va nous permettre de maximiser la qualité de notre offre alimentaire et je sais que nos bénéficiaires sauront apprécier cela», a affirmé Yves Sévigny, le directeur général de l’Atelier R.A.D.O.

Grâce à cette initiative, le poulet devrait se retrouver dans une cinquantaine de boîtes semaine après semaine.

«L’on parle de 10 tonnes de poulet frais par année valant environ 57 000$, c’est considérable», a ajouté le dirigeant de l’organisme de bienfaisance.

L’approvisionnement en poulet ne devrait pas poser problème à l’organisme qui dispose d’installations où il est possible d’entreposer toute cette volaille.

«La viande sera tout juste sortie de l’usine, ce sera loin d’être un produit qui serait sur le point d’être jeté», a tenu à préciser M. Sévigny.

«Notre mission est de nourrir le monde et tous nos employés remplissent cette mission avec fierté et sont d’autant plus fiers quand nous le faisons avec générosité. Nous avons confiance que cette aide sera non seulement réconfortante pour les personnes qui en bénéficieront, mais qu’elle sera également un encouragement pour tous les bénévoles de l’Atelier R.A.D.O. et un exemple à suivre pour d’autres donateurs», a quant à lui affirmé Patrick Moreau, le directeur de l’usine Sunnymel.