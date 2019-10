Le CAHM déjà prêt à accueillir le colloque Clair2020

Parole des organisateurs, la préparation du colloque international Clair2020 va bon train.

Sous le thème Voir l’éducation autrement, la rencontre concernant la pédagogie se tiendra du 30 janvier au 1er février 2020 au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (CAHM) de Clair.

Près de 350 participants provenant principalement du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario doivent prendre part à l’activité qui est rapidement devenue un incontournable du milieu de l’éducation.

Enseignants, chercheurs, gestionnaires en milieu de l’éducation et conseillers pédagogiques vont se mélanger aux jeunes élèves de l’établissement scolaire qui traine l’enviable réputation d’intégrer les technologies de l’information et les jeunes au coeur de l’apprentissage.

Claudine Dionne, la directrice par intérim du CAHM, a indiqué que des visites de classes, une table ronde intitulée Le changement, une foire pédagogique, un forum de pratiques gagnantes ainsi que plusieurs conférences seront offerts durant les trois journées d’activités du colloque qui en sera à sa 11e année de présentation.

Les participants pourront ainsi compter sur des conférences livrées par Ron Canuel, Éric Tremblay, André Gobeil et Monique Poirier.

Cette dernière, qui est bien connue pour son travail avec les groupes musicaux Les Muses et Ode à l’Acadie, doit prononcer une allocution qui portera sur son propre cheminement scolaire.

«Dès les premières minutes suivant le lancement des inscriptions, les places s’envolaient. Nous semblons être victimes de notre succès», a fièrement indiqué Claudine Dionne à quatre mois de la tenue du colloque.

«On s’informe et on veut déjà s’inscrire pour 2021!», a ajouté la responsable de l’événement qui a réuni plus de 3500 participants depuis 2010, dont certains provenaient d’aussi loin que l’Europe.

Les organisateurs de la rencontre Clair2020 espèrent également profiter de la tenue du colloque afin de faire découvrir la région du Haut-Madawaska aux nombreux participants en provenance de l’extérieur.