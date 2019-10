Une première banque alimentaire de style «épicerie» à Shediac

La banque alimentaire du vestiaire St-Joseph, à Shediac, propose aux plus démunis de «magasiner» leurs denrées gratuites.

Non seulement cette initiative permet d’éviter de gaspiller de la nourriture, mais elle redonne aussi un peu de pouvoir et de dignité aux personnes pauvres, selon le président du vestiaire St-Joseph, Judson Cassidy.

L’ancien modèle consistait à donner deux paniers de nourriture par mois aux familles démunies. Les clients de la banque alimentaire pourront maintenant choisir ce qu’ils veulent manger au lieu d’obtenir de la nourriture en vrac.

La banque alimentaire est maintenant munie d’étagères, d’une chambre froide et d’un réfrigérateur où sont emmagasinées les denrées. Au lieu d’afficher des prix, les étiquettes indiquent simplement une limite par personne ou par famille.

«L’idée, c’est qu’ils fassent leurs propres choix comme à l’épicerie. Ils sont aussi accompagnés de nos employés. Il y a un lien qui se crée, et ils peuvent nous faire part de leurs besoins», dit Judson Cassidy.

Mark LeBlanc, directeur général de la banque alimentaire, s’est inspiré d’un modèle similaire qu’il a vu à Vancouver. Il croit que de plus en plus de banques alimentaires au Canada songeront à adopter ce système, qu’il juge plus valorisant pour les principaux intéressés.

Il explique qu’il a lui-même vécu des moments difficiles lorsqu’il était sans-abri dans l’Ouest canadien, il y a quelques années. Il a obtenu de l’aide de la part d’organismes caritatifs et il est retourné aux études. De fil en aiguille, il s’est retrouvé aux commandes de la banque alimentaire et du magasin du vestiaire St-Joseph.

Il relate qu’il n’est donc pas étranger au sentiment d’impuissance que ressentent parfois les personnes pauvres.

«Quand t’as réellement faim, il faut faire un choix entre ta dignité et ta vie. Comme ancien utilisateur de banques alimentaires, je préfère de loin cet environnement.»

Les services de son organisme permettent d’aider plus de 600 personnes dans la région de Shediac et dans certaines régions du comté de Kent.

En moyenne, la nourriture fournie permet de rassasier les clients pendant une quinzaine de jours par mois. Or, toutes les banques alimentaires ne peuvent pas offrir tant de denrées. Mark LeBlanc estime que dans les plus petites banques alimentaires, il faut parfois se débrouiller avec 5 ou 7 jours de nourriture par mois.

La banque alimentaire du vestiaire St-Joseph se tire d’affaire à l’aide des profits du magasin de vêtements usagés.

«Le manque de financement est un problème à travers le Canada. On est chanceux d’avoir les profits du magasin, mais les coûts opérationnels sont quand même très élevés», exprime-t-il.

Prévenir autant que guérir

Mark LeBlanc croit qu’il ne suffit pas de donner de la nourriture aux plus démunis. Il faut parfois aussi leur apprendre de meilleures habitudes.

La banque alimentaire offre donc un cours de cuisine et de sécurité alimentaire ainsi que des cours d’éducation générale. L’organisme offrira aussi un programme d’apprentissage pour nouveaux parents d’ici la fin du mois.

L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre de ceux qui animent ces divers programmes et de ceux qui en bénéficient.

Le bénévole Bill Farrow enseigne la cuisine aux clients de la banque alimentaire depuis 2016.

«On essaie d’utiliser la nourriture qu’ils reçoivent de la banque alimentaire, on établit un menu, et on cuisine. On leur apprend à utiliser un couteau et à préparer des aliments de manière sécuritaire.»

L’une des cuisinières en herbe, Cindy Starrett, préparait des côtelettes de porc. Elle a pris une pause pour nous parler de son expérience.

Elle raconte qu’elle était alcoolique et qu’elle a entendu parler de ce cours de cuisine pendant son processus de réhabilitation.

«La plupart des femmes qui terminent leur réhabilitation utilisent la banque alimentaire pour se procurer de la nourriture, et Bill nous apprend à cuisiner de manière bien informée pour qu’on puisse manger mieux à la maison», dit-elle.

Le vestiaire propose aussi des cours d’éducation générale pour ceux qui veulent obtenir leur diplôme d’éducation secondaire (GED).

C’est le cas de Noëlla Richard, de Moncton.

«J’aimerais avoir un bon emploi, travailler dans un bureau. Mon objectif, c’est de graduer et d’aller au collège.»

Son enseignante, Jill Durepos, affirme que l’obtention d’un diplôme équivalent aux études secondaires permet d’assurer une certaine stabilité à ceux qui veulent sortir de la pauvreté.

«Pour être enseignante, premièrement, il faut aimer aider les gens. J’aime aider ceux qui ont eu de la difficulté à l’école, et j’aime les voir progresser. Je les vois quand ils vont au collège», dit-elle avec un grand sourire.

Elle apprend les mathématiques, le français, l’anglais, les sciences et les sciences sociales à une dizaine de personnes.

«C’est valorisant de voir le résultat de leurs études et de voir qu’ils peuvent améliorer leur situation, même s’ils ne pensaient pas qu’ils pourraient le faire au début», raconte l’enseignante.