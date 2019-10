Une société montréalaise achète les usines de homard et de crabe de Captain Dan’s

L’entreprise Captain Dan’s, ainsi que ses deux usines à Cap-Lumière et à Bouctouche, a été vendue à la société Champlain Seafood, mardi.

Le propriétaire de Captain Dan’s, Normand LeBlanc, demeurera aux commandes puisqu’il détient toujours une part «substantielle» des actions de l’entreprise. Il affirme qu’aucune perte d’emplois n’est prévue.

Il nous confie qu’il a pris la décision de vendre l’entreprise pour une somme confidentielle afin d’assurer sa succession en cas d’accident.

«En termes d’opérations, il n’y a pas grand-chose qui va changer, mais si quelque chose m’arrive, on fait partie d’un plus gros groupe et ils peuvent assurer les opérations.»

Normand LeBlanc explique aussi que l’industrie canadienne des fruits de mer vit des changements intéressants à cause des tarifs d’exportation des États-Unis vers la Chine.

«Dans l’industrie globale, il faut être compétitifs, et il faut aller sur les marchés internationaux», explique l’entrepreneur.

À domicile, les défis de la main-d’oeuvre sont toujours bien présents.

«Pour régler ces défis-là, on s’associe à une grosse plateforme et on échange des idées d’un point de vue stratégique. Je pense que ça nous permettra d’être plus compétitifs sur le marché et d’être des leaders dans l’industrie», dit l’entrepreneur en entrevue.

Il ajoute qu’il espère toujours demeurer au gouvernail pendant des dizaines d’années.

«C’est quand même une grosse décision, et je ne l’ai pas prise à la légère. Captain Dan’s, c’est mon bébé», dit Normand LeBlanc de l’entreprise qu’il a fondée en 1994.

Lorsqu’elle fonctionne à plein rythme lors de la saison de pêche, l’entreprise emploie environ 200 travailleurs à l’usine de Cap-Lumière et 100 travailleurs à celle de Bouctouche.

La société Champlain a fait l’acquisition de l’entreprise avec la contribution financière de Claridge Inc, une société d’investissements qui représente les intérêts de la famille de l’homme d’affaires Stephen Bronfman.

Marc Poulin, président du Conseil d’administration du secteur des fruits de mer chez Champlain, explique que la société tente de créer une plateforme d’entreprises dans ce secteur afin d’avoir la «masse critique» pour développer de nouveaux marchés.

Cette plateforme comprenait déjà Cape Bald Packers à Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, ainsi que Pêcheries Chéticamp, Riverside Lobster International et Petit de Grat Packers en Nouvelle-Écosse, et Boston Lobster aux États-Unis.

«C’est une belle initiative, non seulement pour l’entreprise qu’on est en train de créer, mais aussi pour le secteur des pêches dans les provinces maritimes parce que l’industrie doit passer à un autre niveau», explique l’homme d’affaires au téléphone.

Selon Marc Poulin, la nouvelle structure des entreprises pourrait permettre de développer de nouveaux produits destinés aux marchés asiatiques, comme le homard surgelé.

«Il y a beaucoup de homard vivant qui se vend là-bas, mais ça ne crée pas beaucoup de valeur en dehors de la pêche. Le homard surgelé, par exemple, va amener de la valeur ajoutée et de nouveaux emplois. Mais ça n’arrivera pas demain matin, il faut comprendre les habitudes des gens de là-bas, les canaux de distribution et un paquet d’autres éléments», estime-t-il.