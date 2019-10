Cent ans et toujours autonome

Les personnes qui franchissent le cap des 100 ans, c’est devenu plutôt fréquent en Acadie. Dans les faits, le dernier recensement (2016) en dénombrait 205, plus précisément 185 femmes et 25 hommes. Ce nombre a d’ailleurs près que doublé en vingt ans (entre 1996-2016). Avec le vieillissement accéléré de la population de la province, il est fort à parier que ce nombre a explosé depuis.

Yvonne Jean d’Atholville est l’une de ces nouvelles centenaires.

«Je ne suis pas la plus vieille de la région. Je crois qu’il y a une dame qui a 106 ans au foyer. Je suis donc encore jeune», raconte en riant la Restigouchoise.

Samedi dernier, elle a sobrement célébré son anniversaire de naissance. Sobrement, parce que son vrai «party» est prévu samedi.

C’est toute une fête qui l’attend, alors que 125 personnes ont confirmé leur présence. Parmi ceux-ci, quelques dignitaires, mais surtout beaucoup de membres de la famille venus d’un peu partout au Nouveau-Brunswick, du Canada, et même des États-Unis afin de ne pas rater ce moment unique. Elle aura même l’occasion d’embrasser ses arrières-arrière-petits-enfants, ce qui n’est pas banal.

Malgré son âge, Mme Jean est dans une forme resplendissante. Bon, il y a bien quelques petits bobos ici et là. Ses articulations lui rappellent bien son âge avancé les jours de pluie, mais sinon tout fonctionne à merveille.

«Je crois qu’elle est plus en santé que moi», souligne d’ailleurs son fils, Gérard, lui-même âgé de 77 ans.

Ce qui distingue Mme Jean de plusieurs autres centenaires, c’est non seulement cette santé de fer, mais le fait qu’elle est encore automne en appartement. Celui-ci est d’ailleurs impeccable, preuve de l’orgueil toujours bien portant de sa locataire. Tous les jours elle fait un brin de ménage, un peu de popote, ses prières, et elle termine le tout avec le visionnement de quelques téléromans. Modernité oblige, elle passe même un peu de temps à jouer sur son iPad. Çà et là dans l’appartement, on retrouve des vœux d’anniversaire.

«Même si je voulais oublier que j’ai cent ans, toutes ces cartes sont là pour me le rappeler avec des gros 100 écrits partout. Mais ça ne me dérange pas. Cent ans, c’est juste un chiffre comme un autre», lance-t-elle, plus ou moins impressionné d’avoir franchi ce cap tout de même notable.

Née à Caraquet en 1919 (bien évidemment), Mme Jean est la troisième de huit enfants. Ses frères et sœurs sont aujourd’hui décédés. 85, 86, 90… On semble vivre vieux chez les Jean. De son côté, elle a eu quatre enfants, tous encore en vie.

Ce qui distingue également Mme Jean, c’est que son appartement a été aménagé dans la maison… de son enfance, aujourd’hui la propriété de son fils, Claude. Il s’agit donc, en quelque sorte d’une maison intergénérationnelle où les enfants gardent un œil sur leur mère et l’aide au besoin.

Mme Jean avait d’ailleurs fait la même chose dans cette même maison avec sa propre mère. Pendant près d’une trentaine d’années, elle et son mari ont veillé sur sa mère. Aujourd’hui, c’est le retour du balancier.

«Je n’ai pas de regret d’avoir pris soin de mes parents. Je l’ai toujours gardé ici, même quand elle a été malade. Je n’aurais pas voulu la voir ailleurs», raconte Mme Jean, notant que sa mère est décédée à l’âge vénérable de 90 ans.

Cela fait maintenant 15 ans que cette cohabitation perdure. Et d’un côté comme de l’autre, c’est l’harmonie.

«Ils sont vraiment bons avec moi. Je ne voudrais pas aller dans un foyer, je suis tellement bien ici. Et d’ailleurs, pourquoi irais-je? Je suis encore capable de tout faire», souligne la jeune centenaire qui ne veut rien savoir d’aller en foyer.

Maison intergénérationnelle… une tendance?

À l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, la question des maisons intergénérationnelles revient de temps à autre sur le tapis. Sans dire qu’il y a plus de familles qui adoptent ce style de vie, le vice-président de l’organisation, Roger Doiron, croit néanmoins qu’une tendance à la hausse semble vouloir se dessiner.

«À l’heure actuelle, on a des enfants qui offrent le gîte à leurs parents, que ce soit dans un appartement ou un duplex, et ça semble se faire de plus en plus. On voit des maisons qui se construisent avec une petite annexe où pourront vivre les parents. C’est intéressant», estime-t-il.

Pourquoi opter pour cette solution? Selon lui, il y a certes la sécurité financière qui entre en ligne de compte. Les aînés ayant un généralement de faibles revenus, partager les coûts de la vie avec sa famille constitue un stress de moins sur leurs épaules.

«Mais c’est avant tout un moyen pour les personnes âgées d’être accompagnées à cette période plus vulnérable de leur vie, de recevoir de l’aide», ajoute-t-il.

«Les gens souhaitent rester chez eux, mais n’ont pas toujours la capacité de le faire, d’entretenir une maison. Cette formule est donc une alternative intéressante pour eux. Vieillir en compagnie de ses proches plutôt que dans un foyer, c’est un choix que privilégieraient plusieurs aînés. Mais on s’entend que cette solution ne soit malheureusement pas à la portée de toutes les familles, pour des raisons de santé ou de disponibilité», note M. Doiron.