Des auteurs se démarquent au Salon du livre de la Péninsule acadienne

Bien qu’elle soit seulement âgée de 16 ans, Audrey Larocque, de Pokemouche, se trouve déjà dans les annales de la littérature acadienne. L’adolescente a remporté jeudi soir le Prix Volet Jeunesse Richelieu, remis chaque année lors du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

La jeune écrivaine a reçu le prix pour sa nouvelle intitulée Les Artistes déchus. Selon le jury, l’oeuvre est dotée d’une «tension narrative habilement construite».

«Depuis que je suis petite, j’aime lire et je sais que je vais écrire quelque chose un jour. Ma famille m’a donné la passion de la lecture, mes amies aussi.»

L’élève de la 11e année à l’École Marie-Esther de Shippagan était bien entourée par ses amies, qui sont venues l’encourager.

«Elles étaient toutes là derrière moi quand j’écrivais. Je tire beaucoup de mon inspiration d’elles. Elles sont avec moi depuis le début.»

Maintenant qu’elle a remporté un premier prix, Audrey Larocque espère prolonger sa nouvelle pour en faire un livre en bonne et due forme.

La lauréate a reçu un certificat et une bourse de 1000$.

Prix littéraire Antonine-Maillet

Quant au Prix littéraire Antonine-Maillet, il a été remporté par l’auteure Diane Carmel Léger, originaire de Membramcook pour le premier tome de la série Les Aqmac: le secret de la vieille Madouesse.

Ce livre est également finaliste pour le Prix Hackmatack 2020, un prix où des jeunes du Canada atlantique de la 4e à la 6e année votent pour leur livre préféré.

Diane Carmel Léger a publié son premier roman, La butte à Pétard en 1989, soit dix ans après qu’Antonine Maillet ait gagné le Prix Goncourt pour son roman Pélagie-la-Charette. Cet événement historique a été une source d’inspiration profonde pour Mme Léger, qui était alors une étudiante à l’Université de Moncton.

«Elle venait de valoriser notre langue. Dans ses livres il y avait des mots que j’employais tous les jours. Lorsqu’elle a gagné, elle a gagné pour nous les Acadiens. Je suis sûr que je n’étais pas la seule personne qu’elle a inspirée. Elle m’a donné espoir qu’un jour que je pourrais écrire avec une voix authentique, avec les mots de mes ancêtres que j’ai hérités.»

Plusieurs activités ce week-end

La remise des Prix littéraires Antonine-Maillet-Acadie-Vie a marqué le début du 16e Salon du livre de la Péninsule acadienne. Au cours des prochains jours, de nombreux auteurs accueilleront des lecteurs dans le cadre d’événements spéciaux, de conférences passionnantes et d’autres animations.

Les auteurs Marie Laberge, Nathasha Kanapé Fontaine, Normand Baillargeon et Jasmin Roy figurent parmi les têtes d’affiche de passage au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan.

Comme chaque année, le Salon du livre se démarque par son volet scolaire, grâce à un important partenariat avec le District scolaire francophone Nord-Est. Jeudi et vendredi, plus de 5200 élèves du district scolaire doivent recevoir une visite d’un ou d’une auteur(e) dans leur école. Un total de 124 animations scolaires sont prévues dans 34 écoles de la Péninsule acadienne, du Restigouche et de la région Chaleur.

Quelque 2000 élèves vont également visiter le site d’exposition du Salon du livre à Shippagan.

Marie-France Comeau, Pauline Dugas, Cindy Roy, Paul Roux et Louÿs Pitre font partie des auteurs jeunesse présents cette année.

Les auteurs et auteures invités rendront également visite dans certaines haltes familiales, garderies, bibliothèques régionales et foyers de soin. De plus, une vingtaine d’enseignants et enseignantes de 5e année du District scolaire francophone Nord-Est assisteront à une formation d’une journée avec Sophie Roberge-Gagnon, une spécialiste en littérature jeunesse.