Trois ministres présents avec des manifestants pro-vie

Environ 150 personnes ont participé à une manifestation contre l’avortement, jeudi, devant l’Assemblée législative à Fredericton à l’occasion du 20e anniversaire de la Marche pour la vie organisée annuellement par New Brunswick Right to Life. Les manifestants dénonçaient aussi l’aide médicale à mourir.

Les ministres progressistes-conservateurs Trevor Holder, Jeff Carr et Bill Oliver ont participé à la manifestation avec leur collègue député Bruce Northrup.

La manifestation a eu lieu le même jour où la seule clinique privée d’avortement de la province, la Clinique 554 située à environ 600 mètres de là, a annoncé sa fermeture imminente pour des raisons financières.