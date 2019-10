Un Néo-Brunswickois porté disparu au Québec

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver la trace de Maxime Landry, un homme de 28 ans qui réside depuis peu à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie.

Originaire de Campbellton, l’homme a été vu pour la dernière fois le 19 septembre dernier vers 8 h 30, alors qu’il se trouvait sur la rue Alexander à Pointe-à-la-Croix.

Maxime Landry, qui se déplacerait à pied, mesure 5 pi 5 po et pèse 154 lb. Il a des yeux et des cheveux bruns et porte une petite boucle d’oreille à chaque oreille.

Maxime Landry. Gracieuseté: Sûreté du Québec)

Il s’exprime en français avec un léger accent et aussi en anglais.

Ses proches ont des raisons de craindre pour la santé et la sécurité du jeune disparu qui portait une casquette noire avec motifs blancs, un chandail blanc, une veste noire à capuchon avec fermeture éclair à l’avant, un jean de couleur foncée et des bottillons noirs.

La Sûreté du Québec a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il pourrait actuellement se trouver en territoire néo-brunswickois.

Toute personne qui apercevrait Maxime Landry est priée de communiquer avec le 911 ou avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.