Un homme de Cap‐Pelé est «gagnant à vie»

Robert Duguay, de Cap‐Pelé, était assis dans sa voiture dans un stationnement à Memramcook quand il a décidé de gratter son billet Gagnant à vie.

Quand il a vu trois symboles identiques et qu’il s’est rendu compte qu’il avait gagné le premier prix, il n’avait qu’une chose en tête: rentrer chez lui le plus rapidement possible pour annoncer cette nouvelle excitante.

«Le voyage était tellement long, je ne pouvais pas arriver à la maison assez vite», a‐t‐il dit du trajet de 40 minutes pour se rendre à Cap‐Pelé. «Je vous dis que c’est toute une sensation. Je n’arrive pas encore à croire que j’ai gagné!»

Il avait le choix entre 1000 $ par semaine pendant 25 ans ou un versement unique de 675 000 $. Il a choisi la deuxième option.

Après avoir annoncé qu’il avait gagné le gros lot à sa famille qui fut tout autant surprise, M. Duguay a trouvé un endroit sûr pour garder son billet pour la nuit.

«J’ai mis le billet sous mon oreiller. J’allais dormir dessus!», affirme‐t‐il, même si la soirée ne s’est pas déroulée comme prévu. « À quatre heures du matin, ma sœur et moi étions encore assis là à parler. On n’arrivait pas à dormir.»

Il a avoué qu’il continuerait à jouer à tous ses jeux de loterie favoris et qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite, même s’il a gagné le gros lot.

«Je ne vais pas arrêter de travailler, j’aime travailler», dit‐il, mais il ajoute qu’il pourra maintenant prendre une semaine de congé ici et là s’il a besoin d’une pause.

M. Duguay affirme qu’il a l’intention de rembourser ses dettes sur sa maison et son camion avec cet argent. Il a aussi précisé qu’il a hâte de pouvoir aider financièrement les autres membres de sa famille.

Le billet Gagnant à vie gagnant a été acheté au Magasin général College Bridge à Memramcook. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1%.