Un monument érigé à la mémoire du cheval Secrétariat… et de Ron Turcotte

Un monument à la mémoire du célèbre cheval de course Secretariat et de son jockey, Ron Turcotte, a été dévoilé samedi à Lexington, dans l’État du Kentucky. - Gracieuseté

Un monument à la mémoire du célèbre cheval de course Secretariat a été dévoilé, samedi matin, à Lexington, dans l’État du Kentucky.

Haute de quatre mètres, la statue de bronze représente le pur-sang vainqueur de la prestigieuse Triple Couronne américaine, en 1973, qui est monté du jockey Ron Turcotte. L’œuvre, qui pèse près de 4000 livres et qui a nécessité près d’un an et demi de travail, a été réalisée par l’artiste américaine Jocelyn Russel.

La cérémonie s’est déroulée dans le cadre du Secretariat Festival 2019, qui a eu lieu au cours de la fin de semaine, au circuit de courses équestres Keeneland.

L’événement automnal annuel rend hommage au cheval de course depuis déjà 2018.

Ron Turcotte, originaire de Drummond, n’a pu assister au dévoilement du monument.

Une pareille œuvre immortalisant le célèbre duo équestre est également présente depuis juillet 2015, sur le boulevard Broadway, à Grand-Sault.