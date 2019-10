«Ils n’oublieront jamais la première fois qu’ils sauveront une vie»

John est couché par terre, inerte. Les ambulanciers qui l’entourent soupçonnent une crise d’hypothermie. Chaque geste est calculé, chaque mouvement est prévu. Pendant qu’un prend la pression, l’autre s’affaire à y aller d’une perfusion d’un soluté qui remettra le malade rapidement sur pied, avant son transport en ambulance.

John, c’est le mannequin du programme de formation d’ambulanciers paramédicaux en soins primaires. S’il pouvait parler, il nous dirait combien de fois il a été là, à servir de cobaye pour ces étudiants. Combien de fois il a eu droit aux électrodes, au massage cardiaque, à l’intubation, aux piqûres…

Il fait bien son travail. Tout comme Justin Vienneau, un ambulancier qui supervise les actions de ses deux futurs collègues.

Il aurait pu préférer son lit après un quart de travail de 12 heures de nuit sur les routes de la Péninsule acadienne, à intervenir au besoin. Personne ne lui en aurait tenu rigueur. Mais il a tenu à être dans le laboratoire du deuxième étage de l’Académie Sainte-Famille.

Malgré la fatigue, il prend des notes. Il fait répéter de vive voix les actions. Il réconforte. Il explique. Il corrige. Il raconte ses expériences. Il donne un aperçu le plus réel possible de sa passion d’ambulancier à ces jeunes qui ne demandent qu’à apprendre.

«J’aime donner du temps ici, assure l’enseignant. J’aime avoir un impact sur les futurs ambulanciers et leur donner ce que je sais. Je veux les rendre à l’aise le plus possible. Je sais que je suis à la bonne place ce matin. Quand j’étais moi-même étudiant, j’appréciais beaucoup quand des ambulanciers venaient nous montrer. Je veux que ces jeunes soient prêts quand ils seront appelés à agir dans la réalité. Ils sont vraiment réceptifs et ils ont confiance en ce que je leur dis. On a une belle relation.»

«À ma place»

Alicia Chiasson, de Lamèque, montre quelques-uns des livres avec lesquels elle doit étudier et apprendre. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Dans la salle de classe d’à côté, Alicia Chiasson, de Lamèque, prend ses immenses livres sur l’anatomie et les mesures d’urgence et les place sur son bureau. Elle ouvre ensuite son portable et regarde ce que l’enseignante principale, Isabelle Richard-Basque, leur donne comme matière à étudier.

Toute petite, la jeune femme âgée de 18 ans se prépare pour une très grosse semaine, la dernière de la portion théorique. Il y aura un examen final de quatre heures. Des démonstrations notées de techniques d’intervention, en plus d’actions dans des scénarios de conditions médicale et traumatique.

Après six mois d’études intenses qui ont souvent occupé ses soirs et ses fins de semaine, elle se sent prête à relever ce premier défi. Elle a hâte de mettre en pratique ce qu’elle a acquis. Surtout qu’au coût de droit de scolarité de 16 500$, c’est assez pour motiver quelqu’un; pas question de faire les coins ronds.

«Je voulais faire une différence dans ma communauté, annonce celle qui était auparavant en administration. Nous serons la relève qui va offrir de l’aide aux ambulanciers actuels en raison de la pénurie de main-d’oeuvre. Je suis à ma place.»

La portion théorique a été très intense, confie-t-elle. Compresser deux ans d’études en 10 mois, ça veut dire prendre les bouchées doubles, sinon triples. Sans oublier que le métier qu’elle embrassera après les 460 heures en stage qui s’en viennent n’est pas de tout repos: quarts de 12 heures, fréquents temps supplémentaires, situations dramatiques, manque de ressources, etc.

«Si tu gères bien ton temps, c’est très faisable. Il faut apprendre les médicaments, la théorie, les scénarios, les examens. Il faut être prête lorsqu’un patient aura besoin d’aide. Ça peut être physique, mais aussi psychologique. Quand les gens composent le 911, c’est parce qu’ils sont en détresse physique ou mentale», a-t-elle compris.

Hugo Lanteigne, de Caraquet, était dans le monde de la finance quand il a vu l’offre de devenir ambulancier. Son besoin d’adrénaline et sa passion d’aider les gens ont rapidement pris le dessus.

«Au début, on voit ça gros, mais ça se fait bien à mesure que ça avance. On peut prendre des initiatives et on a une grosse dose d’adrénaline lors d’une intervention. Oui, c’est de l’étude le soir et les fins de semaine. Ma blonde et moi, on s’est privés de certaines choses. Mais c’est un coup à donner. J’ai déjà hâte à ma première intervention. Ça prend une grande motivation et être passionné aussi», souligne-t-il.

John n’a donc pas encore fini avec tous ces exercices, ces piqûres, ces électrodes, ces intubations, ces massages cardiaques. S’il pouvait parler, parions qu’il serait très heureux d’offrir son corps – de caoutchouc – pour la science et l’apprentissage des prochains ambulanciers francophones qui circuleront bientôt sur nos routes.

«Nous sous sentons extrêmement choyés. C’est magique»

Isabelle Richard-Basque ne voulait pas prendre une pause en janvier. Les soins primaires, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. C’est pourquoi elle jubile juste à cette idée que Medavie ait accepté de lancer un deuxième cours de formation d’ambulanciers paramédicaux – entièrement en français, s’il vous plaît! – à Tracadie.

Elle est loin de prendre le crédit de cette bonne nouvelle. Elle partage ces fleurs avec tous ceux et celles – ambulanciers, instructeurs, bénévoles – qui viennent enseigner au deuxième étage de l’Académie Sainte-Famille de Tracadie.

«Nous sous sentons extrêmement choyés. C’est magique. Pour que ça se fasse une deuxième fois ici, il a fallu travailler très fort pour le garder en français. La clé du succès pour garantir une relève de qualité, c’est de travailler en équipe. Avant, lorsque le cours n’était disponible qu’à Moncton, peu de gens du Nord choisissaient d’y aller en raison de la distance et de tout ce que ça demande. Mais ici, à Tracadie, ça ouvre tellement de portes», affirme-t-elle, la larme à l’oeil.

Hugo Lanteigne, tout comme les 11 autres collègues étudiants de la cohorte de 2019, est heureux de pouvoir suivre un cours qu’il aime dans sa langue et à proximité.

«Je sens une grande fierté d’avoir pu suivre ce cours à Tracadie, même si ça demande énormément de travail. Je suis content aussi de savoir qu’il y en aura un deuxième en janvier. Ça démontre que ce que nous faisons ici n’est pas pris à la légère», indique-t-il entre deux interventions scénarisées.

Isabelle était là lors des cohortes de 2005 et de 2008. C’est elle qui enseignait à ces futurs ambulanciers paramédicaux, dont la forte majorité travaille encore dans le milieu. Mais elle admet, non sans émotion, que celle de 2019 – quatre femmes et huit hommes – est bien différente. Et spéciale. Parce que c’est la première en 11 ans et parce qu’il y aura une suite dans moins de trois mois.

«Nous éprouvons tous cette fierté d’avoir pu offrir ce cours en région et de constater le potentiel de nos étudiants. C’est rassurant de voir cette relève. On sent une nouvelle vague et ça va faire du bien à ce métier. Le taux d’emploi est très élevé. On veut combler ce manque de personnel. On ne veut pas juste le faire, on veut le faire bien. Ce sont ces jeunes qui vont nous soigner un jour.»

Étonnamment, les étudiants qui terminent cette semaine la portion théorique du cours avant les examens et un stage de 460 heures sur le terrain ne rêvaient pas, enfants, de devenir ambulanciers paramédicaux, comme d’autres rêvent d’être pompiers ou ambulanciers.

L’enseignante a accueilli des jeunes en réorientation de carrière pour la plupart.

«Ça prend une fibre différente pour être ambulancier, remarque-t-elle. Ça vient de l’intérieur. C’est le métier qui te choisit. Tu dois répondre présent pendant les tempêtes, la mauvaise température, les mauvaises routes. Tu y vas. Tu vas dans des situations où les gens s’éloignent. Ces jeunes sont très conscients dans quoi ils s’embarquent. On ne leur ferait pas justice en leur cachant la réalité. Certains sont partis et on les comprend. Quand on passe les entrevues au début, on a ce sentiment que lui ou elle vont faire l’affaire. On s’est rarement trompé. On veut des étudiants qui se sentent à leur place et qui sont là pour les bonnes raisons.»

Ces prochains ambulanciers trouveront un métier difficile et de nombreux défis croiseront leur chemin de carrière. Ils verront des scènes qui les marqueront. Mais ça ne sera jamais monotone, assure l’enseignante. Et gratifiant aussi. Ils n’oublieront jamais la première fois qu’ils sauveront une vie, jure-t-elle.

«Ils ont cette flamme dans les yeux, ce pétillant. Sauver quelqu’un, ça n’a aucun prix. Les gens ne se souviendront probablement pas d’eux, mais eux se souviendront à jamais de ces personnes.»

Non, Isabelle Richard-Basque ne manquera pas d’ouvrage en janvier, avec le début du deuxième cours. Elle est la première à s’en réjouir.