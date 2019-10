Cannabis: au moins dix ans avant de prendre le dessus sur le marché noir

Des chercheurs de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse estiment qu’il faudra environ dix ans avant que les consommateurs de cannabis délaissent majoritairement le marché noir au profit du marché légal.

Si ces prévisions se concrétisent, cela voudra donc dire que les différents gouvernements provinciaux, qui misaient énormément sur les revenus de cette industrie naissante pour renflouer leurs coffres, devront prendre leur mal en patience.

Selon les données compilées par Sylvain Charlebois et Brian Sterling, les prévisions des différents spécialistes étaient trop optimistes et devront être revues à la baisse. Car l’entrée en vigueur de la légalisation n’aura finalement pas nui considérablement au marché noir, du moins pas encore. En fait, celui-ci serait toujours responsable de 80% des ventes de cannabis au pays. Parmi les facteurs qui expliquent ce nombre élevé, la disponibilité du produit, son accessibilité, mais surtout, le prix. C’est qu’à l’heure actuelle, le prix du gramme en magasin tourne autour des 10,23$ au pays alors que celui du marché noir est d’environ 5,59$. On parle ici d’une différence de 83%, de quoi faire réfléchir plus d’un acheteur.

«C’est énorme, mais on voit déjà que ça se réajuste. On a baissé les prix sur certains produits au Québec et même chez Cannabis NB. Il y a donc une prise de conscience qui se fait, à savoir qu’il faut être de plus en plus compétitif si l’on veut vraiment tirer notre épingle du jeu face au marché illicite», exprime M. Charlebois.

Qu’à cela ne tienne, les chiffres de ventes ne le surprennent pas outre mesure. En fait, pour une première année dans la légalité, il n’y voit rien de vraiment anormal.

«Il faut que les marchés se stabilisent, qu’ils gagnent en maturité, et que les gens s’habituent à acheter dans les magasins officiels plutôt que de leurs fournisseurs (revendeurs). Ces changements ne sont pas évidents et ne se font pas du jour au lendemain. En fait, selon nous, ça pourrait prendre près d’une décennie à s’équilibrer et voir le marché légal prendre le dessus», croit M. Charlebois, notant au passage que faire affaire avec le gouvernement pour l’achat de cannabis n’est pas encore «naturel» pour plusieurs.

Celui-ci estime également à environ dix ans le temps nécessaire pour que le cannabis cesse d’être aussi stigmatisé dans la société et devienne, en fin de compte, accepté au même titre que l’alcool.

Par ailleurs, les deux chercheurs préviennent que l’arrivée prochaine des produits consommables sur les tablettes ne devrait pas avoir une grande incidence sur les revenus, donc être la vache à lait tant espérée.

Selon le chercheur, en dépit de quelques faux pas – et peut-être certaines désillusions – la légalisation du cannabis ne doit pas être perçue comme négative. Cette première année ne fut pas, comme le craignaient plusieurs, entachée d’incidents majeurs de surconsommation et de comportements irresponsables de la part de certains consommateurs de cannabis.

«La légalisation, c’est une bonne idée, mais qui a peut-être été mise de l’avant de manière un peu brouillonne. N’empêche, le Canada fait aujourd’hui figure de pionnier et risque d’être imité par d’autres pays, ce qui n’est pas rien en soi», estime M. Charlebois.

De plus, si les ventes sont un peu décevantes pour l’instant et décriées par certaines juridictions, il rappelle que cette nouvelle industrie vaut son pesant d’or.

«On parle d’une industrie lucrative qui rapporte environ 8,2 milliards $ et qui génère quelque 9 500 emplois. C’est un secteur florissant, et c’est d’autant plus intéressant pour le Nouveau-Brunswick alors que la province s’est positionnée littéralement comme un chef de file dans le domaine. La province a adopté le cannabis comme l’une des pierres angulaires de sa stratégie de développement économique», estime le chercheur.

Advenant que d’autres pays légalisent aussi le cannabis, la province pourrait du coup se retrouver dans une position avantageuse, possédant autant l’expertise que les ressources pour l’exportation.