Fini l’intimidation et la violence en classe, dit le ministre Cardy

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a déclaré que l’intimidation et les autres actes de violence en classe ne seront pas tolérés. Il entend élaborer une nouvelle politique en matière de discipline.

Les commentaires de Dominic Cardy surviennent alors qu’un sommet provincial de trois jours sur l’éducation s’est tenu à Fredericton cette semaine.

Le sommet comprenait la publication des résultats d’enquêtes sur la perception des élèves portant sur diverses questions, dont l’intimidation.

Rob Benn-Frenette, de BullyingCanada, dit qu’il est décourageant de constater que dans certains cas, jusqu’à 52% des élèves déclarent avoir été victimes d’intimidations.

M. Cardy a mentionné qu’il demandera aux enseignants leurs idées sur la façon de lutter contre ce problème.

Il a laissé entendre qu’une nouvelle politique de discipline est une priorité pour lui et veut entendre les commentaires le plus tôt possible.