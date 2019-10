Dominic LeBlanc élu pour un septième mandat dans Beauséjour

La forteresse libérale de Beauséjour n’est pas tombée. Dominic LeBlanc, homme fort de Justin Trudeau, conserve son siège sans avoir pu mener campagne.

Ses partisans réunis au Club Boishébert de Shediac avaient le coeur en fête. Au moment d’écrire ces lignes, le député sortant avait recueilli 46% des voix, devançant la candidate du Parti vert.

«C’est mérité, il a travaillé très fort pour les gens de la circonscription pour les dernières 19 années», s’est félicité l’ex-premier ministre Brian Gallant venu célébrer le résultat de sa formation politique.

Forcé de se reposer pour des raisons médicales, le vainqueur du soir n’a pas pu faire d’allocation publique. Dominic LeBlanc avait annoncé en avril qu’il suspendait son activité au gouvernement pour se consacrer aux traitements d’un lymphome non hodgkinien. Depuis, le politicien est resté plutôt absent de la vie publique. Il a subi le mois dernier une greffe de moelle osseuse, et poursuit actuellement des traitements à Montréal.

Aucun porte-à-porte du candidat, pas de débat ni d’apparition sur le terrain, M. LeBlanc a dû compter sur les efforts de son équipe pour mobiliser l’électorat.

«Les traitements sont terminés et il devrait sortir de l’hôpital dans les prochains jours. Je sais que Dominic a très hâte de revenir ici», souligne Brian Gallant.

La directeur de campagne de Dominic LeBlanc, Victor Boudreau, soulagé par le résultat de l’élection. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«C’est certain que Dominic aurait voulu être ici ce soir, renchérit son directeur de campagne, Victor Boudreau.

«C’est difficile pour lui de suivre ça à distance mais je sais qu’il apprécie énormément l’appui des électeurs et il veut remercier les bénévoles qui ont travaillé très fort. Chapeau aussi aux autres candidats, ç’a été une campagne très respectueuse, personne n’a tenté de profiter de sa situation.»

Les partisans du Parti vert avaient pris racine au restaurant Fisherman de pour attendre les résultats d’un scrutin marqué par la montée du parti. Leur candidate, Laura Reinsborough, a récolté environ 27% des voix.

Laura Reinsborough, lundi. -Acadie Nouvelle

«Peu importe le résultat, je crois qu’on peut appeler ça une victoire. Je crois vraiment que cette élection a changé les choses dans cette circonscription, Beauséjour ne sera plus jamais la même», a-t-elle lancé, l’émotion dans la voix.

«On a voté pour notre futur, on a voté pour la planète.»

Laura Reinsborough a de loin devancé le troisième candidat à franchir la ligne d’arrivée, le conservateur Vincent Cormier. Ce dernier a préféré attendre les résultats finaux avant de répondre à une demande d’entrevue.

Parmi les partisans des verts rassemblés lundi soir, la jeune Bronwyn Tieleman salue le parcours de sa candidate.

«Je crois que peu importe ce qui se passera, ça a été une campagne électorale incroyable, et ça a changé la façon de penser de tellement de personnes. Laura Reinsborough et les verts ont gagné tellement de terrain, et tellement de gens en parlent. On voit que les choses changent», observe-t-elle.

«La campagne a lancé beaucoup de bonnes discussions sur l’importance de l’environnement, et je crois que ces discussions vont continuer de se tenir.»

Majoritairement francophone, la circonscription de Beauséjour s’étend de Saint-Louis-de-Kent au nord jusqu’à Sackville et la frontière de la Nouvelle-Écosse. On y retrouve notamment les municipalités de Bouctouche, Shediac, Beaubassin-Est, Memramcook et une section de l’est de Dieppe.

Les électeurs de la circonscription ont presque exclusivement choisi des candidats libéraux depuis sa création en 1987. En 2015, le candidat libéral l’avait emporté haut la main, en récoltant 69% des voix.

Avec la participation du journaliste Alexandre Boudreau