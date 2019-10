Affaire Michel Vienneau: les deux policiers ont fait feu

Petite visite à la gare de Bathurst, où les policiers Mathieu Boudreau et Patrick Bulger ont abattu par balle l'homme d'affaires Michel Vienneau, en 2015. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

Le policier Mathieu Boudreau n’a pas été seul à faire feu, le 12 janvier 2015 à la gare de Bathurst. Mardi, lors du cinquième jour des audiences publiques, nous avons appris que son collègue, Patrick Bulger, a aussi déchargé son arme à feu.

Larry Wilson, l’enquêteur responsable de l’affaire Michel Vienneau, a paru devant l’arbitre, mardi matin.

En 2015, M.Wilson était l’officier responsable de l’unité des crimes majeurs de la Nouvelle-Écosse. Le jour de l’incident, l’enquêteur a reçu un appel vers 14h. «On m’a dit que nous allions assurer la responsabilité de cette affaire et on m’a demandé d’assembler une équipe d’enquêteurs», a-t-il expliqué.

M. Wilson s’est attelé à la tâche dès 9h le lendemain.

Lui et son équipe, formée d’environ 20 enquêteurs, avaient pour but de déterminer s’il y avait raison de porter accusation et si l’usage de force employée à la gare ce jour-là était justifié.

Divers experts légistes, expert de circulation, experts de criminalité et experts en balistique ont aussi contribué à l’enquête.

Les résultats ont ensuite été documentés dans un rapport destiné au service des poursuites pénales du Nouveau-Brunswick.

En parcourant celui-ci, mardi, Me TJ Burke s’est arrêté sur quelques faits.

«Constable Bulger a tiré une fois, sans succès, sur le pneu arrière du véhicule pour l’arrêter de rouler», a-t-il lu à voix haute.

«Constable Boudreau a tiré quatre fois parce qu’il croyait que M. Bulger était en danger imminent.»

M. Wilson a hoché de la tête en accord avec ces affirmations.

L’enquêteur a conclu, dans son rapport, que les actions de M. Boudreau étaient non seulement «nécessaires» mais aussi «cohérentes» avec la formation qu’il a reçue.

Me Brian Monroe a aussi souligné une conclusion du rapport, indiquant que l’usage de force employée le 12 janvier était «raisonnable».

Le premier arrivé

En 2015, constable Larry Matchett faisait partie, comme M. Bulger et M. Boudreau, de l’Unité d’intervention intégrée nord-est.

Premier arrivé à la gare de Bathurst le matin du drame, il surveillait à proximité la voiture de M. Vienneau.

Comme ses confrères ont raconté, lundi, l’officier a aussi relaté, lors du 5e jour d’arbitration, qu’un tuyau d’Échec au crime prétendait que M. Vienneau et sa conjointe arriveraient de Montréal avec un chargement de drogues.

Le signalement comprenait aussi le nom de Michel Vienneau, de sa conjointe, Annick Basque, ainsi qu’une description de leur voiture.

«J’ai aperçu un Chevy Cruze blanc et j’ai fait une vérification afin de m’assurer qu’il appartenait bel et bien à M. Vienneau », a noté M. Matchett.

«C’était évident que la voiture était là depuis un moment puisqu’elle était recouverte d’une fine couche de neige.»

Jusque là, les informations du tuyau semblaient plutôt vraisemblables, bien que la victime et sa partenaire ont depuis été blanchies de ces allégations.

En s’approchant de la gare, le témoin a observé M. Bulger se tenir à environ 15 pieds de la voiture de M. Vienneau.

Selon son témoignage, le couple a tenté de s’échapper, pris de panique face à deux hommes armés et habillés en civil.

«Pour éviter d’être frappé, constable Bulger tentait de s’éloigner de la voiture», se souvient M. Matchett.

Il a reculé en vitesse jusqu’au banc de neige devant la gare, la voiture de M. Vienneau le suivant de près, raconte-t-il.

Le témoin n’a pas vu M. Boudreau tirer quatre fois sur la victime, mais il a compris ce qu’il se passait en voyant la voiture criblée de trous laissés par les balles.

Mardi, la journée de témoignage s’est terminée plus tôt qu’à l’habitude. Les deux parties en ont alors profité pour visiter la scène de la fusillade.

L’arbitre Joël Michaud envisage de reprendre les discussions, mercredi, vers 9h30, à l’hôtel Best Western de Bathurst.

Les policiers Mathieu Boudreau et Patrick Bulger devraient savoir ce vendredi ou au plus tard la semaine prochaine, s’ils sont licenciés ou s’ils peuvent regagner leurs postes.