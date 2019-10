Victoire in extremis des libéraux dans Miramichi-Grand Lake

Les électeurs de Miramichi-Grand Lake ont eu droit à une lutte extrêmement chaude, lundi soir. Le candidat libéral, Pat Finnigan, a seulement été déclaré le vainqueur vers 1h30, mardi matin.

Pat Finnigan, de Rogersville, a remporté la course avec 414 voix d’avance (36,8% des voix) devant Peggy McLean, candidate du Parti conservateur (35,6%).

Au cours de la soirée, les électeurs ont eu droit à plusieurs rebondissements. Pat Finnigan a pris les devants en début de soirée avant d’être dépassé par Peggy McLean. Vers 22h, plusieurs croyaient qu’elle allait maintenir son avance, mais les libéraux ont de nouveau pris les devants.

Au moins un média a même déclaré M. Finnigan comme étant le gagnant, mais la décision a été prise hâtivement. La candidate conservatrice a de nouveau devancé son adversaire libéral. Finalement, M. Finnigan a supplanté Mme McLean. Elle a concédé la victoire vers 1h30.

«Ç’a été toute une soirée. Je suis très heureux, même si la soirée a été très mouvementée. J’ai parlé brièvement avec Mme McLean et je lui ai dit que nous étions tous sur le bout de nos sièges. Personne ne savait trop comment la soirée allait terminer», dit Pat Finnigan.

La candidate du Parti conservateur, Peggy McLean. – Acadie Nouvelle: David Caron

Le député libéral est à son deuxième mandat. Il a été élu pour la première fois en 2015 avec 47,31% des voix. Il représente une circonscription vaste avec un profil assez particulier. Même si la majorité des gens sont anglophones, environ 24% de la population est francophone et la circonscription comprend plusieurs communautés majoritairement francophones, dont Néguac, Baie-Sainte-Anne, Rogersville et une partie de la Municipalité régionale de Tracadie.

À l’échelle provinciale, les électeurs de la région ont opté pour des députés libéraux, progressistes-conservateurs, alliancistes et verts.

M. Finnigan est bien au courant de cette particularité. Il a l’intention de travailler avec l’ensemble des représentants afin de faire avancer des dossiers prioritaires pour la région.

«Lors de mon dernier mandat, j’ai tenté de visiter chaque région de ma circonscription aussi souvent que possible et je vais continuer de le faire. Je vais parler avec chaque maire, chaque député et chaque représentant de DSL. J’ai une bonne relation avec les députés provinciaux, même s’ils sont de toutes les couleurs. Je leur ai dit que je veux travailler avec eux.»

Plusieurs dossiers retiennent déjà son attention. Des enjeux sociaux, comme la construction de nouveaux logements abordables, l’itinérance et la dépendance aux drogues figurent parmi ses préoccupations.

Il veut aussi en faire davantage pour les familles, les aînés et les anciens combattants.

L’économie fait également partie de ses priorités.

«C’est toujours important. On cherche toujours à trouver des moyens pour créer des emplois bien payés dans la circonscription.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Peggy McLean pour une entrevue, mais elle était déjà rentrée chez elle.

Pas moins de sept candidats se sont lancés dans la course dans Miramichi-Grand Lake. Patty Deitch, du Parti vert, a terminé en troisième position avec 3915 voix.

Les noms d’Eileen Clancy Teslenko du NPD (2874 votes), de Ron Nowlan du Parti populaire du canada (1216 votes) ainsi que ceux d’Allison Mackenzie (1160 votes) et de Mathew Grant Lawson (396 votes), deux candidats indépendants, se trouvaient également sur le bulletin de vote.

Le taux de participation s’est élevé à environ 69%.