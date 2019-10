Enquête sur des images d’enfants exploités sexuellement: trois ans de prison pour un homme de 70 ans

Un homme de 70 ans de Sussex Corner a été condamné à trois ans de prison. Les accusations portées contre lui découlaient d’une enquête sur des images d’enfants exploités sexuellement ayant été entreprise vers la fin de 2016.

Le 8 juin 2017, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Sussex Corner et un homme a été arrêté.

Subséquemment, Milton Wayne Taylor a été accusé d’accès à la pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile et d’avoir rendu accessible de la pornographie juvénile.

Le 22 octobre, Milton Taylor a comparu en Cour du banc de la reine à Saint-Jean et a été condamné à 36 mois de prison pour avoir rendu accessible de la pornographie juvénile et à 24 mois de prison pour avoir été en possession de pornographie juvénile. Les deux peines seront purgées simultanément.

Milton Taylor devra demeurer inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour le reste de sa vie et il devra soumettre un échantillon d’ADN. À sa libération, il devra respecter plusieurs conditions ordonnées par la cour. Il lui sera entre autres interdit de se trouver près d’enfants.

Le Groupe de lutte contre l’exploitation d’enfants dans Internet est formé de policiers de la GRC et de policiers du service de police de Saint-Jean et du service de police régional de Kennebecasis. Les Services de criminalistique numérique de la GRC, le District du Sud-Est de la GRC et le Centre national contre l’exploitation d’enfants de la GRC ont aussi collaboré à l’enquête.